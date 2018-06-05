中華職棒／中職球員連環爆　三大「神器」是關鍵

Lamigo桃猿隊終結者陳禹勳也被媒體爆出疑似婚姻狀況不明，女性友人懷疑自己是小三的狀況，算起來，這已經是從去年球季後，起碼第三起球員私生活被爆料，就以「球員自律」的方式來看，實在過於頻繁。
不管是鄭承浩、黃勝雄、或是其他被接連爆出的球員有小三事件，都可看出運動圈「不能說的秘密」。
球員在球場時間多，不管是現下流行的社群軟體「三大神器」Line、IG、FB等，都是球員跟外界「聯絡」的最佳媒介，比起過去，現在球迷要找到球員，或許比花錢登報還容易。
也正因如此，球員把握時間用手機、平板等，反而讓球迷或者是「迷妹」等有機可乘。
球迷追星是理所當然，職業運動也必須要有話題支撐，但過與不及都令人擔心，尤其這些球員是目前正在打球的基層球員榜樣，「我長大想要當ＸＸＸ」，如今聽來格外諷刺。
有球迷說：「人家國外那個誰誰誰，也是常常被爆出不倫戀。」
但這並不代表球隊並沒有內規，或是任何處置，以日本J1鹿島鹿角總教練柳澤敦最近所發生的事件來看，他雖然娶名模小畑由香里為妻，但依舊被爆出不倫戀。
此外，柳澤敦的行為是跟「球迷」發生關係，就球團來說不但給予禁止外出令，也希望可以轉移大眾焦點。
只是未來要求球員「自律」，可能球團還要重新想好如何加強管理。