中華職棒／中職球員連環爆　三大「神器」是關鍵

Lamigo桃猿隊終結者陳禹勳也被媒體爆出疑似婚姻狀況不明，女性友人懷疑自己是小三的狀況，算起來，這已經是從去年球季後，起碼第三起球員私生活被爆料，就以「球員自律」的方式來看，實在過於頻繁。

不管是鄭承浩、黃勝雄、或是其他被接連爆出的球員有小三事件，都可看出運動圈「不能說的秘密」。

球員在球場時間多，不管是現下流行的社群軟體「三大神器」Line、IG、FB等，都是球員跟外界「聯絡」的最佳媒介，比起過去，現在球迷要找到球員，或許比花錢登報還容易。

也正因如此，球員把握時間用手機、平板等，反而讓球迷或者是「迷妹」等有機可乘。