名家論壇》賴祥蔚／神靈附身之轉型正義與族群和解

在王師的「牽猴子」安排之下，欣賞了一部很特別的紀錄片：「看不見的台灣」。

比起電影或電視劇，紀錄片是很特別的一項影音創作，其實不是我的菜。過去幾年看過的紀錄片不多，其中兩部還受惠於台灣藝術大學的同事，一部是朱全斌教授得到國際大奬的「聖與罪，陳映真的文學救贖」，另一部是吳秀菁老師拍攝台灣慰安婦並引發社會高度關注的「蘆葦之歌」。

「看不見的台灣」片名很妙，一方面讓大家懷念齊柏林導演的紀錄片「看見台灣」，另一方面也委婉透露這部紀錄片的主角其實是看不見的。

什麼樣的紀錄片主角會讓觀眾看不見？神鬼亡靈等「能量體」。本來以為這是一部針對台灣民俗信仰請神附身的紀錄片，看了才知道不是泛泛拍攝請神附身，而且還有多線故事主軸，包括拍攝工作人員的故事，以及鄭成功與原住民祖靈和解的故事。