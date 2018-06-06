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即時跑馬燈賴祥蔚》神話之轉型正義與族群和解抽到最弱小組？　地主俄羅斯拼第一8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

名家論壇》賴祥蔚／神靈附身之轉型正義與族群和解

文／賴祥蔚2018/06/06 08:00
▲（左起）《看不見的台灣》製片曾國駿、通靈阿姐貫譽、林寶貴、導演林明謙。（圖／牽猴子，2018.05.19）
▲（左起）《看不見的台灣》製片曾國駿、通靈阿姐貫譽、林寶貴、導演林明謙。（圖／牽猴子，2018.05.19）

在王師的「牽猴子」安排之下，欣賞了一部很特別的紀錄片：「看不見的台灣」。

比起電影或電視劇，紀錄片是很特別的一項影音創作，其實不是我的菜。過去幾年看過的紀錄片不多，其中兩部還受惠於台灣藝術大學的同事，一部是朱全斌教授得到國際大奬的「聖與罪，陳映真的文學救贖」，另一部是吳秀菁老師拍攝台灣慰安婦並引發社會高度關注的「蘆葦之歌」。

「看不見的台灣」片名很妙，一方面讓大家懷念齊柏林導演的紀錄片「看見台灣」，另一方面也委婉透露這部紀錄片的主角其實是看不見的。

什麼樣的紀錄片主角會讓觀眾看不見？神鬼亡靈等「能量體」。本來以為這是一部針對台灣民俗信仰請神附身的紀錄片，看了才知道不是泛泛拍攝請神附身，而且還有多線故事主軸，包括拍攝工作人員的故事，以及鄭成功與原住民祖靈和解的故事。

等等，鄭成功與原住民祖靈和解？這種紀錄片要怎麼拍？難道是要鄭成功跟原住民祖靈「阿立祖」大和解嗎？會不會只是廉價的追趕流行、喊喊轉型正義、道歉和解？看紀錄片發展到這裡時，忍不住好奇。

這幾年越來越多人主張追討鄭成功當年屠殺原住民的責任。問題是，鄭成功到台灣不久就過世了，三百多年前漢人軍隊跟原住民的衝突以及殺戮，跟鄭成功有關係嗎？該怎麼和解？紀錄片要怎麼呈現？我不懷疑這個世界有超自然力量，但是也知道社會上存在不少神棍。這部紀錄片要拍神棍嗎？

紀錄片中鄭成功透過附身說：所有因為我的名義而造成的後果，都算是我的責任，我都願意去化解。當鄭成功附身跟原住民西拉雅族祖靈「阿立祖」的附身者會面時，「阿立祖」強調沒有什麼道歉或原諒，雙方既然會面了、溝通了，這其實就是和解了。

「論語」說：「子不語怪力亂神。」而不是說：「子不信怪力亂神。」然而，附身是真的嗎？儘管身為基督徒，依然不太信邪。只是「看不見的台灣」這部紀錄片真的是太神了，裡面的「神話」充滿了高度、智慧與寬容，例如提到： 既然是神，當然就放下了，放不下的絕對不是神。

紀錄片中這些對話讓人太訝異，不管從歷史事實或是政治高度來看，都太神了。

「看不見的台灣」裡的「神話」，恐怕不是神棍所能說得出口，比起現實世界中很多政客的「空心話」或是「幹話」，高明了不只千百倍。看一遍「看不見的台灣」，就比政客更明白什麼是轉型正義與族群和解。

最近籌拍兩岸合拍電影，募資小有波折，更好奇「看不見的台灣」花了多少錢？能不能回本？將心比心，請踴躍支持這部好作品。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇看不見的台灣紀錄片轉型正義族群和解
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