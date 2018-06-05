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中央社

法界：未被彈劾下 川普才能特赦自己

中央社2018/06/06 00:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普宣稱自己擁有絕對權力可以特赦自己，引起廣泛討論。法律專家指出，川普總統理論上有權特赦自己，但川普沒有提到的是：總統行使特赦權必須是在未遭彈劾情況下。

根據美國憲法，總統有權「暫緩或赦免」聯邦罪，尤其是勾銷定罪。這項權力正如川普所言，不能被國會或法院推翻。

美聯社報導，川普沒有提到的是，總統若遭彈劾就不能行使特赦權。

在美國制衡制度下，國會可透過彈劾案罷免總統，實踐問責。美國史上僅有2位總統曾遭眾議院彈劾，但皆遭參議院否決：分別是1868年的約翰遜（AndrewJohnson）和1998年的柯林頓（Bill Clinton）。

尼克森（Richard Nixon）則在眾議院表決前下台，躲過彈劾。

重點是，川普保有特赦權，直到彈劾立案前。由於彈劾案傾向於政黨對決，只要川普所屬的共和黨仍然掌握參眾兩院情況下，川普很難被彈劾罷免。

特赦話題，也成為白宮記者會的焦點之一。

當被詢及，川普總統是否認為自己凌駕法律之上，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示：「當然無人能夠凌駕法律之上。」

記者詢問為何川普會暗示他可能需要特赦，桑德斯同樣敷衍帶過。她說：「所幸總統並未犯錯，因此不需要特赦。」（譯者：嚴思祺/核稿：劉學源）1070605

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