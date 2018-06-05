法界：未被彈劾下 川普才能特赦自己

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普宣稱自己擁有絕對權力可以特赦自己，引起廣泛討論。法律專家指出，川普總統理論上有權特赦自己，但川普沒有提到的是：總統行使特赦權必須是在未遭彈劾情況下。

根據美國憲法，總統有權「暫緩或赦免」聯邦罪，尤其是勾銷定罪。這項權力正如川普所言，不能被國會或法院推翻。

美聯社報導，川普沒有提到的是，總統若遭彈劾就不能行使特赦權。

在美國制衡制度下，國會可透過彈劾案罷免總統，實踐問責。美國史上僅有2位總統曾遭眾議院彈劾，但皆遭參議院否決：分別是1868年的約翰遜（AndrewJohnson）和1998年的柯林頓（Bill Clinton）。