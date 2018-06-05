存錢神器！20個月存滿冷媒桶　「金額曝光」網友全跪了

冷媒桶竟成存錢神器！一名從事空調工作的網友，在女兒 1 歲多時便開始教導她儲蓄的重要，某日女兒意外將「豬公」摔破，他便靈機一動，將廢棄的冷媒桶開孔、上色，改造成一個個卡通存錢筒。如今過了 20 個月，一家人終於存滿「第一桶金」，而這重達 52 公斤的冷媒桶，也讓女兒想去迪士尼的夢想成真。

該名網友去（ 2017 ）年曾在臉書社團「爆廢公社」po 出將冷媒桶改造成卡通存錢筒的照片，「有時候看人家淨灘，更看過有冷媒桶亂丟，我不如廢物利用開孔來當存錢筒，又只進不出！」並從 2016 年 10 月 26 日開始存錢，除了藉此教導女兒儲蓄的重要外，一家人也約定好，等到存錢筒存滿了，就要搭飛機去迪士尼玩。