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即時跑馬燈2年存滿冷媒桶　存款曝光網友跪了違法加班百小時　雇主：就給他罰啊8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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存錢神器！20個月存滿冷媒桶　「金額曝光」網友全跪了

生活中心／綜合報導2018/06/06 01:01
▲存錢神器！20個月存滿「冷媒桶」，金額曝光網友全跪了。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲存錢神器！20個月存滿「冷媒桶」，金額曝光網友全跪了。（圖／翻攝自爆廢公社）

冷媒桶竟成存錢神器！一名從事空調工作的網友，在女兒 1 歲多時便開始教導她儲蓄的重要，某日女兒意外將「豬公」摔破，他便靈機一動，將廢棄的冷媒桶開孔、上色，改造成一個個卡通存錢筒。如今過了 20 個月，一家人終於存滿「第一桶金」，而這重達 52 公斤的冷媒桶，也讓女兒想去迪士尼的夢想成真。

該名網友去（ 2017 ）年曾在臉書社團「爆廢公社」po 出將冷媒桶改造成卡通存錢筒的照片，「有時候看人家淨灘，更看過有冷媒桶亂丟，我不如廢物利用開孔來當存錢筒，又只進不出！」並從 2016 年 10 月 26 日開始存錢，除了藉此教導女兒儲蓄的重要外，一家人也約定好，等到存錢筒存滿了，就要搭飛機去迪士尼玩。

沒想到過不到 2 年，該名網友近日再度發文表示，20 個月來已經存滿第一桶冷媒桶，扣掉本身淨重約 3 公斤，總共有 49 公斤的存款，讓他驚呼「沒想到不到兩年就存滿了…」經過計算後，總金額竟高達 20 萬元，圓了女兒想去迪士尼的夢。

貼文一出，網友紛紛留言「可以出國了」、「驚人的毅力，超厲害！」「這可能比滿多人的戶頭還多錢了」、「超酷....明天我來用我家 20 kg 瓦斯桶來存」；也有網友開玩笑說「我比較想知道 50 塊有幾個假的，因為我常存到假的」，掀起熱烈討論。


▲網友開箱重達 52 公斤的冷媒桶，裡面竟存了 20 萬元。（圖／翻攝自爆廢公社）

關鍵字爆廢公社冷媒桶存錢筒儲蓄存款迪士尼
違法加班百小時　雇主：就給他罰啊

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