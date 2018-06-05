Kate Spade打造時尚王國 55歲辭世

警方於上午10時26分宣布凱特絲蓓身亡，她的丈夫安迪（Andy Spade）當時在現場，兩人13歲的女兒則不知去向。凱特絲蓓在寓所留有一張字條，但警方不願透露內容。

紐約時報報導，警方指出，一名管家上午在凱特絲蓓位於公園大道（Park Avenue）的公寓臥室中，發現她用紅色絲巾上吊。管家報警時，凱特絲蓓已無生命跡象。

（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）美國時尚設計師凱特絲蓓（Kate Spade）今天疑似上吊輕生，陳屍曼哈頓寓所，享年55歲。她以用色大膽明亮的手提包聞名於世，俏皮且親民的產品深受女性喜愛。

美國總統川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）下午在推特發文悼念，並在附上美國生命線連結的推文中說：「凱特絲蓓的逝世提醒世人，我們永遠無法真正了解他人的痛苦或承受的重擔。如果你被憂鬱症困擾且考慮自殺，請尋求協助。」

報導指出，凱特絲蓓是1990年代美國女性當代設計師浪潮的先驅之一，一手創造結合服飾與配件的品牌。她奔放的設計與明亮的用色深受消費者喜愛，本人的髮型、眼鏡、微笑極具特色，並有敏銳的生意頭腦，早在生活風格（lifestyle）用語普及前，就想打造一個生活風格品牌。

凱特絲蓓1993年與當時還是未婚夫的安迪成立同名品牌，幾年後，她就在曼哈頓蘇活區開店，並陸續在時尚界獲獎。她的名字成為俏皮手提包的代名詞，包款比凡迪（Fendi）與香奈兒（Chanel）更親民，虜獲職業婦女和年輕女性的芳心。

凱特絲蓓1999年出售旗下事業，之後走向幕前，成為品牌代言人。她與安迪於2007年揮別自創品牌，投身其他計畫，凱特將更多時間奉獻給家庭和慈善事業。

華爾街日報報導，凱特絲蓓近年重返時尚界，以新的品牌名稱法蘭西絲瓦倫坦（Frances Valentine）設計鞋款和手提包。

凱特絲蓓2016年受訪時說：「我經商時用凱特瓦倫坦這個名字，也可以叫我法蘭西絲。」她提到，自己從小就對時尚很感興趣，會要求母親帶她去復古店，穿豹紋大衣和煙管褲，當時打扮很古怪，近年設計才偏實用取向。

凱特絲蓓品牌發言人表示，凱特與這個品牌10多年來毫無關係，但她與丈夫仍是品牌創辦人。「世人將深深懷念凱特，我們向安迪與絲蓓全家人致以哀悼。」

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：陳政一）1070606