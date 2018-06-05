川金會地點出爐 聖淘沙嘉佩樂酒店相會

嘉佩樂酒店位於新加坡南部島嶼聖淘沙的中心區域，不在市中心，一直都在媒體猜測會談舉行地點的名單中，如今雀屏中選，美國有線電視新聞網（CNN）分析，安全還是雙方都最關切的重點，尤其這一次美國遭遇過去不曾協調舉辦領袖峰會的北韓，平壤官員對於「被指揮主導」又極敏感，也讓美方團隊在極有限時間下、準備工作更艱辛。

桑德斯（Sarah Sanders）中午透過「白宮發言人」的官方推特帳號公布上述訊息，她也對新加坡的盛情接待表示感謝。

（中央社記者鄭崇生華盛頓5日專電）白宮發言人桑德斯今天公布美國總統川普與北韓領導人金正恩的會面地點，「川金會」將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店（Capella Hotel）舉行。

根據新加坡政府公報資訊網，新加坡為10日至14日劃定的特別活動區，除新加坡市中心區域外，還擴大涵蓋聖淘沙和其西南部沿岸向外延伸逾1公里的區域，屆時將有維安管制。

據介紹，嘉佩樂酒店是帶有殖民風格、兼容亞洲風情的五星級酒店，兩棟建築物丹那美拉是新加坡法定保護古蹟，英國殖民時期，是英國政府官員在聖淘沙的開會場所。丹那美拉在馬來文中為「紅土」之意。（編輯：陳政一）1070606