世足賽A組分析／抽到最弱小組？　地主俄羅斯拼第一

今年世足賽A組被認為是最弱的一組，不過也正是因為如此，讓小組賽更增加了一些懸念。世界排名第22的烏拉圭是這一組最強的球隊，很有機會能夠取得晉級，而剩下的3支球隊則要來拚出線權。
烏拉圭8年前在南非世足賽靠著金球獎得主Diego Forlan的MVP級表演，一路在不被看好的情況下獲得第4名，他們也是該屆賽會唯一打進到4強的美洲球隊。
本屆陣容他們依然擁有Luis Suarez、Edinson Cavani等明星球員，而且在大部分選手都經過南非世足賽的洗禮，可說是經驗豐富，因此在實力上比起小組其他球隊明顯更勝一籌。
埃及今年相隔28年再次回到世界盃，而陣中最受矚目的，當然就是世界級前鋒「法老王」Mohamed Salah，今年他在利物浦大放異彩，光是英超就踢進了32球，也獲得了英超金靴獎的殊榮，寫下生涯新高峰。
不過可惜在歐冠決賽上，他開打沒多久就因為遭到皇馬後衛Sergio Ramos的衝撞而提前離場，能不能趕上小組賽，還是未知數。
而對於東道主俄羅斯來說，這一次抽籤確實是有運氣加持，抽到實力普遍較弱的A組，也避開了實力強勁的歐洲、南美球隊，要力拼晉級仍有不小的機會。
俄羅斯這一次的陣容以國家聯賽球員為主，在配合上也較為熟悉，如果無意外，他們將和烏拉圭來競爭小組冠軍，而最終能走多遠，就要看地主優勢能否發揮效果了。
至於沙烏地阿拉伯這一次多是以增加經驗為主，世界排名63的他們，不論是實力還是經驗都遠不如另外3支球隊，可能難逃分組墊底的命運。