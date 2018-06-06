世足賽A組分析／抽到最弱小組？　地主俄羅斯拼第一

今年世足賽A組被認為是最弱的一組，不過也正是因為如此，讓小組賽更增加了一些懸念。世界排名第22的烏拉圭是這一組最強的球隊，很有機會能夠取得晉級，而剩下的3支球隊則要來拚出線權。

烏拉圭8年前在南非世足賽靠著金球獎得主Diego Forlan的MVP級表演，一路在不被看好的情況下獲得第4名，他們也是該屆賽會唯一打進到4強的美洲球隊。

本屆陣容他們依然擁有Luis Suarez、Edinson Cavani等明星球員，而且在大部分選手都經過南非世足賽的洗禮，可說是經驗豐富，因此在實力上比起小組其他球隊明顯更勝一籌。