NBA／保羅將追求頂薪　沃神：他不可能降薪

根據ESPN名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，今年在季後賽打出優異表現的火箭主控Chris Paul(保羅)可能不會選擇降薪，而是在下一份合約來追求生涯最後一份頂薪。

Paul去年從快艇轉戰火箭，幫助「大鬍子」James Harden分擔持球重任，在季後賽他也展現自己大心臟的特質，屢屢命中關鍵球幫助球隊取得優勢，甚至一度將「衛冕軍」勇士逼到被淘汰的絕境之中。

不過可惜他因為腿筋拉傷而缺席了最後兩戰，火箭最終也被對手給淘汰出局，但在季後賽他場均可貢獻21.1分、5.9籃板、5.8助攻和2次的抄截，表現相當全面。