NBA／保羅將追求頂薪　沃神：他不可能降薪

根據ESPN名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，今年在季後賽打出優異表現的火箭主控Chris Paul(保羅)可能不會選擇降薪，而是在下一份合約來追求生涯最後一份頂薪。
Paul去年從快艇轉戰火箭，幫助「大鬍子」James Harden分擔持球重任，在季後賽他也展現自己大心臟的特質，屢屢命中關鍵球幫助球隊取得優勢，甚至一度將「衛冕軍」勇士逼到被淘汰的絕境之中。
不過可惜他因為腿筋拉傷而缺席了最後兩戰，火箭最終也被對手給淘汰出局，但在季後賽他場均可貢獻21.1分、5.9籃板、5.8助攻和2次的抄截，表現相當全面。
Wojnarowski在自己的節目中指出，火箭在得到Paul時，就了解可能必須在後者合約到期後，為他獻上一張頂薪合約。而據了解這份合約的年薪可能高達4600萬到4700萬美元。
Paul已經33歲了，未來不可避免的會開始慢慢下滑，因此這一次續約可能是他最後一次能拿頂薪的機會。不過對火箭來說，是不是值得將賭注都放在這一名高齡控衛身上，值得深思。
而若點頭答應，火箭未來的薪資空間恐將被卡死，他們也必須放棄日後追求其他巨星的可能性。另外，包括中鋒Clint Capela等人目前也都面臨續約問題。