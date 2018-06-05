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中央社

北美生技展台灣團 RESI創新挑戰賽奪冠

中央社2018/06/06 07:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）行政院政務委員吳政忠率團參加年度北美生物科技展，推動台灣生技醫療產業創新發展與國際接軌。台灣團廠商在RESI創新挑戰賽中奪冠，展現台灣生醫新創公司的實力。

2018年北美生物科技展（BIO InternationalConvention）4至7日於波士頓舉行，台灣生技相關產官學界250多人組成代表團，和25家生醫廠商打造形象館，展現台灣研發能量。這是政府構築五加二創新產業的國外拓展活動之一。

駐波士頓辦事處今天發布新聞稿指出，吳政忠3日率各部會代表，和波士頓台灣人生物科技協會（BTBA）近百名成員進行早餐聯誼，說明台灣生醫產業環境和相關制度，並鼓勵年輕學者返台就業或創業。

同時段由財團法人生物技術開發中心與新英格蘭玉山科技協會合辦的台灣生技商機論壇（Taiwan BiotechForum 2018），聚焦數位轉型及精準醫療、醫療保健與生醫創業創新，邀請業界人士發表專題演講。

為強化生醫產業發展藍圖規劃並凝聚共識，行政院科技會報辦公室4日舉行「行政院生技產業諮議委員會議（BTC）海外委員座談會」。

吳政忠在會中表示，資通訊科技（ICT）產業一直是台灣強項，將ICT成功應用到醫療照護上，是台灣產業升級的重要契機。因此，資料庫整合、推動數位醫療法規制定、醫藥科技軟體人才培育及國際接軌，是當前政府應努力的目標。

此外，台灣團這次有10家公司參加「重新定義早期投資會議」（RESI）創新挑戰賽。這項北美規模最大生醫早期投資會議提供舞台，讓新創團隊在創投及潛在投資人前展示新概念與臨床數據。

經RESI大會、藥廠與創投業者票選，台灣共振波研發股份有限公司及新台北奈米生醫科技股份有限公司，在200家各國創新創團隊中脫穎而出，分別摘下挑戰賽第一、三名，顯示台灣生技醫療新創公司具世界一流水準。（編輯：廖漢原）1070606

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