美股創高激勵 台股短線走勢有撐

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股那斯達克指數再創新高，台股5日小跌守住11100點整數關卡。法人表示，台股各期均線呈現多頭排列，短期回檔有限。

美股道瓊工業指數收盤小跌，那斯達克指數在科技股和可選擇消費品部門拉抬下，連續第2天創新高。

道瓊工業指數小跌13.71點或0.06%，以24799.98點作收。標準普爾指數小漲1.93點或0.07%，收在2748.8點。那斯達克指數上揚31.40點或0.41%，收7637.86點。

台股加權股價指數5日終場守住11100點整數關卡，下跌9.39點、跌幅0.08%、收在11100.11點、成交值新台幣1618.29億元。