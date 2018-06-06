NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈賴祥蔚》神話之轉型正義與族群和解抽到最弱小組？　地主俄羅斯拼第一8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美股創高激勵 台股短線走勢有撐

中央社2018/06/06 08:02
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股那斯達克指數再創新高，台股5日小跌守住11100點整數關卡。法人表示，台股各期均線呈現多頭排列，短期回檔有限。

美股道瓊工業指數收盤小跌，那斯達克指數在科技股和可選擇消費品部門拉抬下，連續第2天創新高。

道瓊工業指數小跌13.71點或0.06%，以24799.98點作收。標準普爾指數小漲1.93點或0.07%，收在2748.8點。那斯達克指數上揚31.40點或0.41%，收7637.86點。

台股加權股價指數5日終場守住11100點整數關卡，下跌9.39點、跌幅0.08%、收在11100.11點、成交值新台幣1618.29億元。

三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超30.93億元。

法人表示，台股日KD技術指標開口向上，各期均線呈現多頭排列，台股短期回檔有限。

台積電董事長張忠謀5日退休，董事會推舉總經理暨共同執行長劉德音擔任董事長，另一總經理暨共同執行長魏哲家擔任總裁及副董事長，台積電後張忠謀時代來臨。

國巨董事長陳泰銘5日表示，被動元件供需缺口，恐到2019年仍無解，他認為漲價是供需短期現象，長期要看基本面，未來不排除陸續會有合作案。

股王大立光5月營收新台幣43.19億元，月增24%，優於市場預期，年增15%，年營收成長率轉正。大立光表示，由於5月營收成長幅度較大，預估6月將與5月持平表現。（編輯：楊凱翔）1070606

北美生技展台灣團 RESI...來台26年 非裔神父高福南...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan