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中央社

來台26年 非裔神父高福南邀教宗訪台

中央社2018/06/06 08:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡6日專電）教宗日前接見教廷組織「宗座傳信善會」各國負責人，台灣代表、剛果裔神父高福南向教宗表示，台灣教會的小朋友很期待看到教宗本人，希望教宗能來台訪問。

高福南轉述，教宗對於他的訪台邀請表達感謝，並回應說有機會的話就會前往。

宗座傳信善會5月底到6月初在梵蒂岡舉行年度大會，代表台灣參加的高福南神父，已來台奉獻26年，他去年領到身分證，成為正港台灣人，除了能說流利中文和閩南語，他也對台灣這塊土地充滿熱情，常被形容比土生土長的台灣人更愛台。

高福南接受中央社記者電話採訪時，打趣引用閩南語歌曲「愛拚才會贏」形容，他知道邀請教宗訪台不是一件容易的事，但總是要拚拚看，不拚怎麼知道不可能。他以身為中華民國國民為傲，也希望為中華民國的存在盡一份心力。

高福南說，台灣教會誠摯希望，教宗能在明年3月來台參加聖體大會，但如果明年不行，後年也可以，他會繼續期待。因為教宗來訪對台灣將是很大的鼓勵，對提振教會士氣、關注弱勢族群各方面，會帶來正向影響。

高福南表示，傳信善會的各國代表會報告所在國家的工作情形，他列舉多項台灣參與人道救援的案例，希望讓大家瞭解，台灣看起來雖小，力量卻不小，例如教育領域，台灣贊助很多外國學生來台受教育。

傳信善會今年年會重要任務是籌備明年10月的「特別傳教月」。教宗演講時提醒神職人員，教會不應變成單純的慈善機構，只負責調度錢財或物資去援助，傳福音才是教會真正的使命，教會沒有什麼可出售的商品，只有一個值得傳播的生命。（編輯：廖漢原）1070606

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