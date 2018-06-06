來台26年 非裔神父高福南邀教宗訪台

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡6日專電）教宗日前接見教廷組織「宗座傳信善會」各國負責人，台灣代表、剛果裔神父高福南向教宗表示，台灣教會的小朋友很期待看到教宗本人，希望教宗能來台訪問。

高福南轉述，教宗對於他的訪台邀請表達感謝，並回應說有機會的話就會前往。

宗座傳信善會5月底到6月初在梵蒂岡舉行年度大會，代表台灣參加的高福南神父，已來台奉獻26年，他去年領到身分證，成為正港台灣人，除了能說流利中文和閩南語，他也對台灣這塊土地充滿熱情，常被形容比土生土長的台灣人更愛台。

高福南接受中央社記者電話採訪時，打趣引用閩南語歌曲「愛拚才會贏」形容，他知道邀請教宗訪台不是一件容易的事，但總是要拚拚看，不拚怎麼知道不可能。他以身為中華民國國民為傲，也希望為中華民國的存在盡一份心力。