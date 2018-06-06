接管礁溪龍潭游泳池　宜縣府將邀四季泳會協商

宜蘭縣政府與救國團有關礁溪龍潭游泳池的爭議，繼縣府將該13筆土地的管理機關從「救國團」變更為「宜蘭縣立體育場」後，現又撤銷原本登記在救國團名下的地上建物。不過，因為這些地上建物（包括泳池及房舍）當初興建，縣府只補助20萬元，其餘款項係由四季游泳會以募款方式籌措。因此，撤銷建物登記後，該如何處理？代理縣長陳金德已責成縣府秘書長余聯興組專案小組進行後續處理，並與四季泳會協商。
依據宜蘭縣政府的說法，礁溪龍潭游泳池所在的13筆土地，民國54年9月25日以買賣取得，登記為「縣有」，管理者為「中國青年救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會」，當時救國團隸屬國防部總政治部，不過，58年12月23日解除隸屬關係，因此，不再具有官方身分，而其54年所取得的土地，當屬「公產」。
縣府同時指出，93年縣府在「資訊揭露不周全」的情況下，將所有權更正為「社團法人中國青年救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會」顯然有錯誤，故於今年5月8日撤銷該更正登記，回復為「宜蘭縣政府」所有，並將管理機關變更為「宜蘭縣立體育場」。
土地遭變更登記，失去所有權，救國團除向監察院陳情外，也訴諸法律途徑尋求解決。不過，除了土地之外，該土地上還有游泳池及若干建物，宜蘭縣政府也正在辦理撤銷登記。由於游泳池及若干建物當初興建，是「四季游泳會」以募款方式籌措，縣府只補助20萬元，這部分龍潭游泳池旁還有碑文可資證明。對於宜蘭縣政府與救國團的爭議，四季游泳會先前已表達擔心權益受損。由於四季泳會與救國團的租約到今年6月底，往後該如何因應？也讓他們相當憂心。
為解決建物及後續管理租用問題，代理縣長陳金德已責成縣府秘書長余聯興組專案小組，研擬處理方式，近期內將會邀四季游泳會進行協商。
▲龍潭游泳池旁的重建碑文。（圖／記者李清貴攝 , 2018.06.06)
▲龍潭游泳池旁當時改建的捐款明細。（圖／記者李清貴攝 , 2018.06.06)