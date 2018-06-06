接管礁溪龍潭游泳池　宜縣府將邀四季泳會協商

宜蘭縣政府與救國團有關礁溪龍潭游泳池的爭議，繼縣府將該13筆土地的管理機關從「救國團」變更為「宜蘭縣立體育場」後，現又撤銷原本登記在救國團名下的地上建物。不過，因為這些地上建物（包括泳池及房舍）當初興建，縣府只補助20萬元，其餘款項係由四季游泳會以募款方式籌措。因此，撤銷建物登記後，該如何處理？代理縣長陳金德已責成縣府秘書長余聯興組專案小組進行後續處理，並與四季泳會協商。

依據宜蘭縣政府的說法，礁溪龍潭游泳池所在的13筆土地，民國54年9月25日以買賣取得，登記為「縣有」，管理者為「中國青年救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會」，當時救國團隸屬國防部總政治部，不過，58年12月23日解除隸屬關係，因此，不再具有官方身分，而其54年所取得的土地，當屬「公產」。