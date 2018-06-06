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美擬派艦過台海 易思安：形塑新對台政策

中央社2018/06/06 08:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）路透社報導美國對台軍售將逐案處理，並考慮派遣軍艦通過台灣海峽。華府學者易思安認為，美國政府正在形塑新對台政策，，如果決定派艦通過台海與軍售規範化，都將對維持和平有積極影響。

路透社引述美國不具名官員的談話報導，華府有意調整對台軍售方式，改採個別逐案審查。報導也披露，美國官員表示，美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽。可能會被台灣視為這是中國在台海周邊系列軍事演習後，川普最新的挺台信號。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049Institute）研究員易思安（Ian Easton）認為，美國政府正在形塑新對台政策，目的在防止中共總書記習近平想要攻擊台灣，也為威懾失敗後的反擊做準備。

易思安表示，如果美國決定派遣軍艦通過台灣海峽，並將對台軍售規範化，都將對維持和平有積極影響。

他也指出，華府可以，也應做更大努力來強化與台北的關係。中華民國（台灣）是一個自由、獨立與主權民主的國家，台灣成功作為自由國家，對美國國家安全的利益至關重要。

對於美國考慮對台軍售改採逐案審查，包道格（Douglas Paal）表示，他一直支持改採這項模式，但實際落實時沒有理論上的簡單。許多時候，美國對台軍售會被視為無助於尋求與中國在其他議題上的合作，川普的不尋常風格或許可讓調整軍售模式的可能性變大，但中國不會被動接受。

至於美方考慮派遣軍艦通過台海，包道格指未有聽聞，但希望這是更大戰略的一部分，包括與台灣的貿易關係、美國在台協會（AIT）新辦公樓落成、台灣國際空間倡議和軍售等。

包道格也指出，川普的對台政策主軸仍不明確，台灣在美國的行政決策部門有許多重要友人，加上對中國的不滿情緒在升高，國家安全會議（NSC）更為活躍之下，或許會有改變。

川普就職已滿500天，過去一年多，美台關係有實質進展。川普在就職前公開與總統蔡英文通電、國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚訪台、國務院批准台灣潛艦國造行銷許可證、公開聲援台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）及美國國會通過並由川普簽署生效的台灣旅行法等，都顯示台美關係大步邁進。（編輯：廖漢原）1070606

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