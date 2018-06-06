金門溫體酒糟牛肉 進軍台灣市場

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門知名牛肉業者為金門酒糟牛肉打先鋒，宣布進一步前進台灣市場，從9日起在台中成立溫體牛肉專賣店，每天以當日現宰溫體牛肉空運，與台灣本島牛肉競爭。

金門養牛產業的一般觀念都是以牛隻銷台為唯一管道，但良金牧場總經理薛承琛認為，牛隻銷台是低門檻、低利潤、高風險行業，開發牛肉產品提升養牛產業，才能為金門創造養牛大業，具有自主性，跳脫台灣牛販壟斷掌握，讓金門養牛產業多元化，提高利潤和市場競爭力。

良金除了牛肉乾、牛肉爐調理包、牛肉牛軋糖等牛肉製品之外，現在更進一步前進台灣市場。薛承琛說，9日起良金要以當天現宰溫牛每天空運到台中，與台灣本產牛競爭，爭取市場。