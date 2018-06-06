鴻海沾光FII掛牌 權證參與有2秘訣

（中央社記者田裕斌台北6日電）鴻海旗下富士康工業互聯網(FII)預計8日在上海證券交易所掛牌，雖然市場看法多空不一，但券商建議，若要投資權證投資短期事件影響，有2秘訣可以遵循。

統一證券表示，大事件發生前夕是權證最佳布局的時間點，權證的槓桿基本就有3至5倍，且最多的損失就是當初投入的金額，因此若看好FII掛牌的利多能為鴻海的股價帶來短期的爆發力，不妨投資權證以小搏大。

統一證建議，若對於事件解讀是短期利多，可以買進短天期、價平至價外10%的權證，在2至3天內就獲利出場，既可以滿足快進快出的投資習慣，又可以獲得期望中的槓桿，若走勢不如預期，快刀斬亂麻停損出場，因短天期時間價值較低，損失相對有限。