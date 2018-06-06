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中央社

不邀超級盃冠軍 川普改辦愛國慶祝自嗨

中央社2018/06/06 08:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）由於只有屈指可數的球員願意出席，美國總統川普取消邀請職業美式足球聯盟NFL今年超級盃冠軍隊費城老鷹造訪白宮，今天改在白宮自辦鼓舞愛國的慶祝會。

法新社報導，川普在這場倉促於白宮南草坪籌辦的愛國慶祝會上說：「我們愛我們的國家、尊敬我們的國旗，並總是驕傲地為國歌而肅立。」

川普原本計畫盛大邀請在超級盃奪冠的費城老鷹隊，但在最後一刻以NFL球員在賽前奏國歌時的抗議行徑為由，取消邀請對方。但據今天傳出的消息，之所以取消邀請，是因老鷹全隊81人裡僅極少數人願出席。

取消邀請老鷹隊後，川普改為舉辦一場以揮舞國旗、贊揚國歌為號召的活動，並發表4分鐘的講話，自誇拚經濟成果並再搞類似的美國國家主義的主題。不過參與活動者大部分觀眾都是白宮職員，且在被問到時，都承認自己不是老鷹隊球迷。

NFL部分球員在賽前演奏國歌時，以膝跪地抗議種族不公，參與抗議者多為非裔球員。川普去年飆罵這些球員「狗娘養的」並認為應開除他們，引發大規模抗議潮。

川普去年也有類似之舉，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）與隊友表明不願出席後，川普就取消邀請美國職籃NBA總冠軍金州勇士隊造訪白宮。柯瑞與今年總冠軍賽對手的克里夫蘭騎士球星詹姆斯（LeBronJames）今天都表示，無論騎士或勇士奪冠，都不會造訪白宮。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070606

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