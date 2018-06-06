不邀超級盃冠軍 川普改辦愛國慶祝自嗨

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）由於只有屈指可數的球員願意出席，美國總統川普取消邀請職業美式足球聯盟NFL今年超級盃冠軍隊費城老鷹造訪白宮，今天改在白宮自辦鼓舞愛國的慶祝會。

法新社報導，川普在這場倉促於白宮南草坪籌辦的愛國慶祝會上說：「我們愛我們的國家、尊敬我們的國旗，並總是驕傲地為國歌而肅立。」

川普原本計畫盛大邀請在超級盃奪冠的費城老鷹隊，但在最後一刻以NFL球員在賽前奏國歌時的抗議行徑為由，取消邀請對方。但據今天傳出的消息，之所以取消邀請，是因老鷹全隊81人裡僅極少數人願出席。