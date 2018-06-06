詹姆斯柯瑞有共識 NBA總冠軍隊伍不見川普

對於川普取消接待老鷹，「雷霸龍」詹姆斯（LeBron James）說：「他一向如此，我毫不意外，他就是這個樣子。」他說：「我知道的是，無論誰贏得（NBA總冠軍）系列賽，都不會有人想獲邀。去（白宮）的人不會是克里夫蘭（騎士）也不會是金州（勇士）。」

法新社報導，NBA菁英們攜手譴責總統的前一天，川普鑒於有報導指職業美式足球聯盟NFL超級盃冠軍隊伍費城老鷹造訪白宮的團隊不到10人，進而取消接待。路透社報導，NFL球員賽前奏國歌時單膝跪地以示抗議的行為引發川普批評，不過上一個球季沒有任何老鷹球員這麼做。

（中央社克里夫蘭5日綜合外電報導）克里夫蘭騎士前鋒詹姆斯和金州勇士後衛柯瑞今天表示，無論兩隊之間誰奪下美國職籃NBA總冠軍金盃，都不會前往白宮會見美國總統川普。

稍後拿詹姆斯這番話去詢問「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry），他說：「我同意。」隊友「雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）附和說：「大家為相同信念攜手合作是好事，就像前面幾個人說的，我很肯定，無論誰贏得系列賽都不會去。」

向來率直批評川普的勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，弄清球員單膝跪地的理由十分重要，「你必須了解球員抗議的不是軍方。他們抗議的是警察暴虐和種族間的不平等。」

他還說，各球隊很期待在白宮換了新主人之後重返白宮。

他說：「總統把一件事弄得很清楚，即他會為了政治利益試著分化國人。我們期待我們回到單純慶祝美國成就的那一天。」

NBA總冠軍賽第3戰明天在克里夫蘭登場，目前勇士以2勝0敗戰績領先。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1070606