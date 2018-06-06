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黃偉峰歐洲議會演講 籲關注中國銳實力

中央社2018/06/06 08:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）中央研究院歐美研究所副研究員黃偉峰今天在歐洲議會演講，對中國銳實力影響提出警訊。他說明中國以台灣為名施壓只是藉口，目的在侵蝕西方民主自由價值，各國若在台灣議題讓步，下一步將傷及自身。

黃偉峰以「東亞新安全，經濟鏈結：歐盟與台灣的角色」為題發表演講，歐洲議會議員兼友台小組主席藍根（Werner Langen）、議員維格爾（Ivo Vajgl）、薩拉（Boris Zala）、索爾（Jordi Sole）、索格（Csaba Sogor），及議會顧問、助理、歐盟機構官員和比國學者等逾50人出席。

黃偉峰介紹中國崛起後，世界經濟及安全體系出現新的改變，雖然大部份亞洲國家經濟發展上依賴中國，但安全方面還是依靠美國。美國推出印太策略因應外，中國對外的強勢作為，也引起亞太周邊至歐美國家的警覺。

他特別提到中國銳實力的影響，並向歐洲政界人士說明，中國最近要求44家航空公司更改台灣名稱，但實際上，台灣只是一個藉口，問題本質不在台灣，重點是是中國強行輸出意識型態，過去除了政治議題，現在更進一步連私人企業都不放過，要求商業模式都要符合中國的政治邏輯。西方要瞭解，這不只是台灣問題。

對於中國銳實力問題，黃偉峰說明，要注意中國銳實力有多層次傷害，一開始可能只對某國社會不特別重視，但會傷害第3方的問題下手，例如更改台灣名稱，但航空公司為生意方便改名，接下來中國可能進一步要求提供機上乘客資訊。他問道「你要接受嗎？」

事實上中國銳實力已出現壓迫西方自由價值的案例。他指出，英國劍橋出版社曾屈服於北京的壓力，移除中國網站上的敏感內容，就是最好的例子。

黃偉峰強調，中國採取步步進逼、傷害性的銳實力，根本上是要侵蝕西方社會的民主自由價值及生活方式。他一再警告「今天若在台灣議題上讓步，接下來可能要讓更多。」

出席聽眾對中國銳實力影響問題多有同感，認為各國有必要關注，而問題可能會愈來愈嚴重。（編輯：廖漢原）1070606

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