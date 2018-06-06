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中央社

川金會嘉佩樂酒店舉行 饒富歷史意義

中央社2018/06/06 09:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡6日專電）川金會12日在新加坡嘉佩樂酒店登場，這家飯店座落位置饒富歷史意涵，當年是聖淘沙島海防基地，英軍於1942年投降撤退前，還傳說英軍將相關財產深埋軍官餐廳前草坪中。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）公布美國總統川普與北韓領導人金正恩的會面地點，川金會將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店（Capella Hotel）舉行。

新加坡政府昨天也將南部島嶼聖淘沙劃入特別活動區。根據新加坡政府公報資訊網，特別活動區擴大到涵蓋聖淘沙和西南部沿岸向外延伸逾一公里區域。

研究區域安全學者今天指出，川普與金正恩會談地點終見分曉，位於聖淘沙的嘉佩樂酒店隱蔽性極高，各方雖多半猜測具有承辦大型會議或會談的香格里拉大酒店可能性最大，不過，最後仍敲定在嘉佩樂酒店舉行這次歷史性會談。

川普與金正恩會談的嘉佩樂酒店，頗具歷史意涵，根據飯店官方網站記載，嘉佩樂酒店擁有112間融合現代與古典特色的房間、莊園與套房，同時更結合了亞洲的風情與設計。

這家飯店座落於兩座具歷史感的建築丹那美拉I與丹那美拉II，從2008年7月起被列入法定保護的建築物古蹟。

丹那美拉由英軍皇家炮兵於1880年建造，作為當時聖淘沙島的海防基地。英軍於1942年投降撤退前，還傳說英軍將相關財產深埋於軍官餐廳前的草坪中。

位於聖淘沙的嘉佩樂酒店日前已無法透過網路預訂在川金會舉辦期間的房間，也有媒體報導稱有人看到嘉佩樂酒店外搭建帳篷與相關設施，認為川金會已敲定在嘉佩樂酒店舉行。

新加坡多家媒體曾點名諸如香格里拉大酒店（Shangri-La Hotel）、濱海灣金沙酒店（Marina BaySands）、聖淘沙（Sentosa）都是可能舉辦會談地點，並分析其中的利弊得失，南韓媒體也點名新加坡總統府或許是舉辦會談地點。

另外，美方人員屆時可能下榻香格里拉大酒店，北韓人員可能住在近新加坡河河口、雄偉的新古典風格5星級富麗敦酒店（The Fullerton Hotel）。（編輯：陳俊碩）1070606

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