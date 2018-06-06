黃偉峰籲台歐洽簽雙邊投資協定

（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）中研院歐美所副研究員黃偉峰今天在歐洲議會演講表示，台灣維持兩岸和平穩定，對歐盟有重大貢獻。歐盟應與台灣展開多方面合作，現在是啟動台歐雙邊投資協定談判的時機。

今年適逢台灣與歐盟啟動諮商30週年，曾任駐美副代表及陸委會副主委的黃偉峰，在歐洲議會以「東亞新安全，經濟鏈結：歐盟與台灣的角色」為題發表演講，提到中國對外強勢，改變全球經濟安全情勢下，歐盟更應與台灣展開多方面交流。

他對出席的歐洲議會議員及議會顧問、助理、歐盟機構官員和比利時學者等指出，歐盟奉行多邊主義、倡議自由價值，在貿易方面主張更開放公平，這些台灣都具備，雙方應進一步合作。