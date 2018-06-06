中國拒收洋垃圾 美國回收業叫苦連天

美國等西方國家以往常將廢棄物輸出，運到中國、印度和越南等開發中國家。隨著環保意識抬頭，中國不願再回收全球約一半的塑膠和紙製品，去年7月印發「禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案」，要求全面禁止洋垃圾入境。

（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）中國為擺脫「世界垃圾場」臭名，逐步禁止洋垃圾入境。這項禁令使美國廢棄物處理成本飆升，回收業面對堆積如山的廢料，無力處理，只好付錢運往掩埋或焚化廠，損失慘重。

受此影響，全美各地正面臨一場「垃圾危機」。

波士頓環球報今天報導，麻州部分資源回收工廠垃圾堆積如山，處理費用大增，回收業和市政單位的廢棄物處理作業大亂。過去能靠資源回收賺錢的城鎮，如今被迫付每噸高達70美元的價錢，將廢料運往掩埋或焚化廠。

波士頓查爾斯敦區（Charlestown）一間回收廠每年處理約23萬噸的廢紙、塑膠、玻璃和其他資源，是新英格蘭地區回收業龍頭之一，總經理麥克奈特（AustinMcknight）說，中方新政策令回收業傷透腦筋，每家業者都陷入掙扎。

中方新規上路後，美國輸往中國的可回收資源量大減，回收廠放慢過濾資源雜質的分類程序，多家工廠老闆表示，現有設備根本無法將汙染物含量降到中方要求的0.5%。

麻州另一家資源回收廠的停車場，被無法丟棄的5000噸廢紙和紙板占據。這家公司每天還要接收400噸的新資源，其中只有一半能回收，在空間有限的情況下，老闆只好付錢把這些資源運走，虧損嚴重。

這場危機不僅使回收業受苦，市政單位也感受到衝擊。

以麻州洛克蘭鎮（Rockland）為例，居民資源回收原本每噸付費3美元，現在漲到70美元。普利茅斯鎮（Plymouth）資源回收成本也飆漲，鎮公所上週被迫取消路邊資源回收計畫。

這暴露美國垃圾分類業者過去將太多含汙染物的資源輸往海外，也顯示美國盛行的單流回收（single-stream recycling），使民眾愈來愈不注重垃圾分類，廢紙、塑膠、金屬等可回收資源全混在一起，加重後續處理負擔。

麻州布藍垂鎮（Braintree）今年的資源回收成本已上漲逾10倍，官員擔心，費用若繼續攀升，地方政府恐被迫中止教育或大眾運輸計畫等其他公共服務。（編輯：陳俊碩）1070606