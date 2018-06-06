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政治

愛台灣還害台灣？孫大千問川普四問題

記者戴祺修／台北報導2018/06/06 09:19
▲國民黨前立委孫大千。（圖／孫大千提供）
▲國民黨前立委孫大千。（圖／孫大千提供）

AIT新館落成在即，外傳美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽，可能引發中國大陸的激烈反應，讓兩岸關係再次探底，國民黨前立委孫大千 6 日在臉書發文質疑，川普到底還要利用台灣到什麼時候？明明一手把台灣推進火坑，還要台灣幫忙數鈔票，裡子與面子兼得，實在是標準的商人性格。

孫大千認為，評估川普政府對台灣的善意是否真誠？只要思考下列幾個問題：

問題一，如果台海發生戰爭，美國是否會派兵參戰？答案當然是：不會。既然如此，華府沒事派軍艦通過台灣海峽，或是邀請台灣參與軍演有什麼意義呢？這樣只會不斷升高台海的緊張情勢，只不過是再一次的用台灣做棋子，來威脅和激怒中國大陸的手段罷了。反正兩岸就算打起來，也是在台灣的土地上打，對美國一點影響也沒有。華府還可以進一步的以聯合國的名義對中國大陸發動經濟制裁，就像對付俄羅斯一樣。這不正是美國夢寐以求的事情嗎？

問題二，華府會不會以合理的價格，直接出售全新的高階武器給台灣？答案還是：不會。所以台灣永遠都要被當成盤子，花大錢去買過時的庫存品，或是砸大錢去乞求美國的軍火公司，為正在服役的老舊戰機和潛艦，推動升級工作。若是真心相挺，為什麼不能把 F-35 戰機和先進潛艦賣給台灣呢？

問題三，川普會不會把台灣放在鋼鋁課稅的豁免名單之中呢？答案肯定是：不會。美國的鋼鋁課稅政策將會嚴重衝擊台灣的鋼鐵產業，對經濟的影響極為重大。美國要是真的把台灣當成是重要的盟邦，為什麼不能在最實質的經貿議題上助台灣一臂之力呢？

問題四，美方高層官員出席預定 9 月舉行的AIT新館正式揭幕儀式，對台灣會不會帶來具體的利多？答案依舊是：不會。台灣可以得到一大堆漂亮的外交辭令和一拖拉庫不切實際的承諾，可是，同時也會把台灣再一次推向危機邊緣。這筆帳怎麼算起來都不太划算吧？

關鍵字孫大千川普兩岸關係台美關係ait
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