愛台灣還害台灣？孫大千問川普四問題

AIT新館落成在即，外傳美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽，可能引發中國大陸的激烈反應，讓兩岸關係再次探底，國民黨前立委孫大千 6 日在臉書發文質疑，川普到底還要利用台灣到什麼時候？明明一手把台灣推進火坑，還要台灣幫忙數鈔票，裡子與面子兼得，實在是標準的商人性格。

孫大千認為，評估川普政府對台灣的善意是否真誠？只要思考下列幾個問題：

問題一，如果台海發生戰爭，美國是否會派兵參戰？答案當然是：不會。既然如此，華府沒事派軍艦通過台灣海峽，或是邀請台灣參與軍演有什麼意義呢？這樣只會不斷升高台海的緊張情勢，只不過是再一次的用台灣做棋子，來威脅和激怒中國大陸的手段罷了。反正兩岸就算打起來，也是在台灣的土地上打，對美國一點影響也沒有。華府還可以進一步的以聯合國的名義對中國大陸發動經濟制裁，就像對付俄羅斯一樣。這不正是美國夢寐以求的事情嗎？