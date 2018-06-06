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理專涉挪用客戶資金4千萬　兆豐銀這麼說　金管會追查

記者顏真真／台北報導2018/06/06 10:25
▲針對有理專涉嫌挪用客戶資金4千萬元，兆豐金控旗下兆豐銀行強調，已主動查報失職行員，客戶權益不受損。（圖／兆豐銀行提供）
▲針對有理專涉嫌挪用客戶資金4千萬元，兆豐金控旗下兆豐銀行強調，已主動查報失職行員，客戶權益不受損。（圖／兆豐銀行提供）

兆豐金控旗下兆豐銀行傳出豐原分行理專人員疑涉嫌挪用客戶帳戶資金達4000萬元，金管會展開追查，由於兆豐銀行已通報「重大偶發事件」，依規定必須在6月8日前向金管會回報相關情況，並依規定處理。兆豐銀行則強調，已立即予以停職處理，並採取相關法律及保全措施，確保客戶權益不受影響。

金管會指出，此案是兆豐銀行客戶對帳戶有疑慮，結果發現帳戶資金疑遭理專挪用，因而檢舉，而兆豐銀5月29日發現後，隨即於隔天5月30日通報重大偶發事件，而經初步調查，僅1名客戶資金遭挪用約4000萬元。

銀行局強調，依規定兆豐銀行必須在6月8日前，回報金管會後續處理情況，若涉及違反法規，金管會將請銀行進行陳述意見後，再依規定處理。

兆豐銀行則說明，在5月底對帳期間，主動發現豐原分行張姓行員私自挪用客戶存款，經該員自白，是因為投資期貨失利為彌補損失，而兆豐銀行也已正積極查核中，將確實查證並採取負責態度，確保客戶權益不受任何影響。

兆豐銀行並強調，此案已通報相關主管機關，並移送檢調單位查辦，報請保險公司出險，粗估損失不大。由於為獨立個案，兆豐銀行對張姓行員已立即予以停職處分，並採取相關的法律及保全措施。另兆豐銀行表示將對內部相關作業再深入檢討改進，以杜絕類似情事。

關鍵字兆豐金控兆豐銀行理專金管會期貨
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