理專涉挪用客戶資金4千萬　兆豐銀這麼說　金管會追查

兆豐金控旗下兆豐銀行傳出豐原分行理專人員疑涉嫌挪用客戶帳戶資金達4000萬元，金管會展開追查，由於兆豐銀行已通報「重大偶發事件」，依規定必須在6月8日前向金管會回報相關情況，並依規定處理。兆豐銀行則強調，已立即予以停職處理，並採取相關法律及保全措施，確保客戶權益不受影響。

金管會指出，此案是兆豐銀行客戶對帳戶有疑慮，結果發現帳戶資金疑遭理專挪用，因而檢舉，而兆豐銀5月29日發現後，隨即於隔天5月30日通報重大偶發事件，而經初步調查，僅1名客戶資金遭挪用約4000萬元。

銀行局強調，依規定兆豐銀行必須在6月8日前，回報金管會後續處理情況，若涉及違反法規，金管會將請銀行進行陳述意見後，再依規定處理。