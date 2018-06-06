NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈接管龍潭泳池　縣府邀四季泳會協商為什麼不早說　詹皇不解沒叫暫停8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

鴻海威州設廠土地 通過徵收第一步

中央社2018/06/06 09:56
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社威斯康辛州蒙特普萊森村5日綜合外電報導）鴻海集團在美設廠計畫有新進展，廠址所在地蒙特普萊森村當局，將一處上千公頃農地和數十棟房屋定義為「發展衰退區」，政府得以徵收作為鴻海集團廠區基地。

「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee JournalSentinel）報導，蒙特普萊森村委會4日將這片土地宣告為發展衰退區。根據州法，倘若一處地產以開放性土地為主，或者有礙社區的成長發展，得以被宣告發展衰退區。

美聯社報導，多數屋主已同意出售房產，或將面臨被政府徵收，但有10多名地產擁有人今年一月提起聯邦訴訟，主張地方政府動用強制徵收行為違憲。他們也表示，政府徵收的價格過低。這片土地包括一塊面積約1133公頃的農地。

村主委戴葛羅特（David DeGroot）在聲明中表示：「今晚通過的重建計畫，顯示鴻海集團規模100億美元、面積達2200平方英尺先進製造園區計畫有新進展。」

這次唯一投下反對票的村委費斯特（Gary Feest）表示，這次的表決感覺像是村委利用技術細則，推動地方利益。他不認同這種作法。

費斯特說：「大家一想到『發展衰退區』一定會聯想那些地產有什麼問題。但這些地產沒有任何問題，都是很不錯的地產。」

共和黨籍威斯康辛州長華克（Scott Walker）和他的支持者表示，這項設廠計畫將帶來數以千計薪資優渥的就業機會。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070606

新台幣貶轉升 早盤升5.1分第4號颱風艾維尼形成 對台...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan