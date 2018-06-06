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中央社

香港擬鬆綁日核災區食品 日媒指恐影響台灣

中央社2018/06/06 10:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京6日專電）香港政府可能鬆綁日本福島核災後，禁止福島等5縣部分食品進口的措施。日媒指出，這可能對台灣和中國有所影響。

日本共同社引述港媒5日的報導，2011年311大地震福島核災後，港府禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣生產的蔬果、牛奶、乳飲品及奶粉進口。

港府向立法會提交的文件顯示，除了福島，其他4縣的食品只要有日本官方輻射物質檢查證明書等，將可進口。港府如鬆綁禁令，需修改相關條例，何時鬆綁尚未確定。

台灣目前也禁止福島等5縣所有食品進口。中國除了5縣外，還禁止東京都、宮城、埼玉、新潟、長野縣，共10都縣的所有食品。中國國務院總理李克強上月與日本首相安倍晉三會談後，簽署同意研議放寬日本食品進口的備忘錄。

駐日代表謝長廷昨天指出，現在又有人指責他沒協助台灣香蕉出口日本，但台日間沒自由貿易協定（FTA），台灣香蕉在日本較他國多20%的進口稅，FTA因日本東北食品進口問題，被日方質疑有違自由貿易精神而卡住，而日本東北食品放寬解禁問題又被一些假新聞和謠言卡住。

他認為，有些人似乎故意拖住台灣，不同意放寬日本食品進口，等今年8月或秋天，日本首相安倍晉三可能訪問中國大陸時，中國先送大禮，解禁日本食品進口。他認為應正視這個問題。

謝長廷強調，台灣禁日本食品進口不一定就違背自由貿易精神，只要能提出科學根據予以禁止進口是合理的，但如果提不出科學根據（事實上抽查十幾萬件都未超標）而禁，那是一種歧視，南韓就是這樣被日本告上世界貿易組織（WTO）。（編輯：廖漢原）1070606

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