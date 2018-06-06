NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈吳彥霆家屬抵現場招魂　父鞠躬淚謝嘉市府推無菸　邀恐龍一起震撼反菸8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

在福斯汽車城看到電動車的未來

中央社2018/06/06 10:06
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

特派員看世界專欄（中央社記者林育立柏林6日專電）「開進購物中心停車場時，請記得按駕駛座旁按鈕，讓車子發出聲音，不然行人不知道後面有車子。」為了一探汽車工業的趨勢，記者到德國福斯的汽車城試駕電動車e-Golf，客服人員在出發前，好心提醒電動車和傳統燃油引擎汽車的差別。

電動車目前只有美國特斯拉（Tesla）一家獨領風騷，難道其它車廠不打算跟進？走一趟福斯總部後會發現，汽車工業轉型的速度可能比一般人想像的都快。

福斯（Volkswagen）是全球最大的汽車製造商，旗下有福斯、奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）、SKODA、卡車MAN等12個品牌，去年賣出近1100萬輛車，營業額達8兆台幣，雙雙打破紀錄。想認識德國大車廠的過去、現在和未來，最好的方式就是走一趟位於總部沃佛斯堡（Wolfsburg）的汽車城（Autostadt）。

汽車城成立的構想是讓取車的客戶，順道參觀汽車博物館和品牌展示中心，宣傳企業形象。福斯的德文原意是「國民車」，Polo或Golf的價格一般德國家庭都負擔得起，漫步在汽車城，經常看到年輕夫婦牽著小孩，滿懷期待迎接人生的第一輛車。

歷經近20年發展，佔地有28座足球場大的汽車城，如今成為國際知名景點，吸引不少車迷一探究竟，會說中文的導遊有3人，每年接待訪客超過200萬。

對習慣燃油車的駕駛人來說，第一次開電動車，馬上就會發現原來的引擎聲全沒了，寧靜開車竟成了一種享受，而且加速快方便，可快速變換車道，特別適合在市區開。

e-Golf在歐洲上市已3年，去年的小改款擴充電池容量，續航力從200公里延長到300公里，實用性更佳，在西歐是賣得最好的純電動車。

隨著路邊的充電樁日益普及，電動車在歐洲成長快速。今年5月，德國新掛牌的純電動車有2300輛，比去年同期成長50％。客服人員說，來試車的人買車動機主要是環保，為滿足市場需求，福斯幾個月前才將每天的產量從36輛提高到72輛。

不過，打開e-Golf的引擎蓋一看，就會發現福斯只是在原來引擎的位置改放體積小很多的馬達，外觀和Golf幾乎沒有差別。

e-Golf是舊瓶裝新酒，嚴格來說只是過渡性產品。福斯真正目標是在2025年前推出80種電動車款，成為電動車的領導者。

根據福斯去年底啟動的「電動車路徑圖」（Roadmap E），今年底，奧迪第一款純電動休旅車e-tron就要上市。明年起，保時捷第一款純電動跑車，及福斯全新設計的電動車車系I.D.也將陸續上市。從與Golf價格相當的平價轎車、休旅車、廂型小巴士到高級轎車一應俱全。

未來5年，福斯位於各國的120座工廠當中，有16座將轉型生產電動車。電動車的心臟是電池，福斯到目前為止，已向南韓的LG化學、三星SDI和中國的寧德時代等電池芯大廠下了200億歐元（台幣7000億元）訂單，準備全力衝刺。

「福斯這座航空母艦要轉向了。」福斯3月在年度記者會上，用這句話來形容集團的全面轉型。

汽車城的主展館，上個月更新推出e-Golf的剖面展出，讓訪客看清楚馬達和電池這兩個電動車主要零件結構。一旁的解說詳細說明電動車的動力和充電、工人的訓練、報廢後的回收，並介紹未來生產電動車所使用的模組化平台。

特斯拉是電動車的先驅，但福斯最大的優勢是規模，而且野心勃勃準備搶占電動車市場。走訪汽車城後不免推測，未來電動車普及的最大功臣可能不是特斯拉，而是福斯。（編輯：廖漢原）1070606

汶萊泰菲3國免簽是否續辦 ...國民黨竹縣提名取消全民調 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan