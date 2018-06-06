德國不裝冷氣也很舒適　網酸陳美伶「北極也不用裝啊」

國發會主席陳美伶日前赴德國參訪，見當地建築從結構、技術層面均融入節電精神，建造的房子不用裝冷氣就相當舒適、通風，因此考慮向行政院長賴清德建議於國內也比照類似作法。不過，陳美伶這番言論被轉至 PTT ，引來鄉民一陣砲轟，嘲諷「北極也不用裝冷氣」。
據《中央社》報導，陳美伶 5 月 26 日至 6 月 2 日率領國家發展委員會同仁前往德國以及比利時布魯塞爾的歐盟總部訪問。陳美伶表示，德國和我國的能源問題有點像，德國近期也規畫放棄燃煤發電、全面發展再生能源，並訂下 2050 年再生能源占比達 80% 的目標。
陳美伶指出，節電觀念在德國已深植在公民意識之中，在房屋結構、建築技術中加入節電精神，讓房子不用裝冷氣也能自然通風又舒適。她也說，出席會議時雖然室內人數眾多，但也不覺得熱，而雖然台灣和德國氣候不同，但新式節電建築法會比從使用端來節電更有效，因此會建議行政院長賴清德此項做法。
陳美伶此番言論被轉發到 PTT 上，引起鄉民熱烈討論，嘲諷聲不斷「北極也不用裝冷氣啊」、「德國都不會熱耶，台灣怎麼不多學學」、「緯度差那麼多，怎麼不說西伯利亞都穿棉襖？」「柏林一年要開八個月暖氣耶」、「德國現在才 14 度……當然不用開冷氣啊」、「各位，我發現北極也不會熱」。