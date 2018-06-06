德國不裝冷氣也很舒適　網酸陳美伶「北極也不用裝啊」

國發會主席陳美伶日前赴德國參訪，見當地建築從結構、技術層面均融入節電精神，建造的房子不用裝冷氣就相當舒適、通風，因此考慮向行政院長賴清德建議於國內也比照類似作法。不過，陳美伶這番言論被轉至 PTT ，引來鄉民一陣砲轟，嘲諷「北極也不用裝冷氣」。

據《中央社》報導，陳美伶 5 月 26 日至 6 月 2 日率領國家發展委員會同仁前往德國以及比利時布魯塞爾的歐盟總部訪問。陳美伶表示，德國和我國的能源問題有點像，德國近期也規畫放棄燃煤發電、全面發展再生能源，並訂下 2050 年再生能源占比達 80% 的目標。