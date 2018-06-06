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政治

海峽論壇致詞　郝龍斌：兩岸交流榮景奠基於九二共識

記者戴祺修／台北報導2018/06/06 10:42
▲國民黨副主席郝龍斌（右）銜主席吳敦義之命，前往海峽論壇。（圖／郝龍斌辦公室提供）
▲國民黨副主席郝龍斌（右）銜主席吳敦義之命，前往海峽論壇。（圖／郝龍斌辦公室提供）

第十屆海峽論壇今(6)日上午舉行大會開幕式，國民黨副主席郝龍斌會見中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋。郝龍斌在致詞時強調，九二共識是兩岸和睦發展的基礎，更希望兩黨用連胡會及馬習會所累積的默契上，共同爭取兩岸福祉。

 本次國民黨由副主席郝龍斌率團，其餘成員包括：政策會執行長林德福、副祕書長杜建德，國政基金會執行長高永光，立委廖國棟、賴士葆、費鴻泰、顏寬恆、陳宜民、陳雪生、徐榛蔚等人。

★郝龍斌與汪洋會面時談話全文如下：
 
汪主席，以及在座的各位好朋友，大家好。
 
首先，我要恭喜汪主席在今年三月接任新職，汪主席歷任要職，聲譽卓著，前後五年在台商雲集的廣東主持大局，是台商的老朋友和好朋友，今日有機會見面，我要當面向汪主席道賀，並期待汪主席為兩岸開展新局。
 
其次，本人要向第十屆海峽論壇兩岸所有主辦單位表達敬佩，謝謝主辦單位的費心安排，也謝謝汪主席對於本人以及團員的接待。
 
眾所周知，在 2008 年起，國民黨執政八年期間，兩岸曾展現了和平穩定與發展，雙方簽署了包括「兩岸經濟合作架構協議」(ECFA) 在內的二十三項協議，不論經貿、教育、文化、醫療衛生與觀光旅遊、核電安全各領域，彼此交流合作不斷，當時我擔任台北市長，躬逢其盛，與上海市政府開啟台北上海雙城論壇，成為兩岸城市交流的焦點。記得開啟雙城論壇的那一年，台北辦花卉博覽會，上海辦世界博覽會，我們台北市到上海世博會設置台北館，上海韓正市長也幫台北市宣傳花博，我們兩市之間真的做到你幫我、我幫你。
 
當時能有這樣的榮景，主要是奠定在「九二共識」的基礎上。本黨吳敦義主席六年前出席博鰲論壇時，曾向李克強總理提出「求同存異，兩岸和平，講信修睦，民生優先」，正是過去兩岸大交流、大合作的寫照。國民黨分別在 2014 以及 2016 的兩次選舉，遭遇空前的挫折，有些人認為，台灣社會對「九二共識」的誤解與質疑，是一個重要因素。

然而，在敗選後內外交迫的空前壓力下，本黨對於這個主張還是堅定不移，並且列在我們第二十次全國代表大會的政策綱領上，因為中國國民黨是一個堅守誠信的政黨，也相信老祖宗的傳統智慧，講信方能修睦。吳主席本人多次強調原汁原味的九二共識，就是要彰顯本黨對歷史負責、對人民忠誠的莊嚴態度，要秉持大是大非，來重新贏得人民的信任與託付。
 
我們很欣慰的是，對於兩岸和平的政治基礎，大陸方面與我們一樣珍惜，對於兩岸交流與發展，也和我們一樣堅持。二月底大陸發布的「促進兩岸經濟文化交流合作」三十一條措施，更將逐步為台灣人民在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，我相信，所有心繫兩岸未來的朋友，都希望三十一條措施能儘速落實，使兩岸雙贏互利。也希望對於在大陸台商、台生的應有權益，能夠充分保障。對於兩岸在本黨執政時期所簽署的二十三項協議，都能夠貫徹執行。
 
當前兩岸再度陷入動盪不安，兩邊的衝突與敵意正如螺旋槳般持續升高，形勢日益嚴峻。對此，我們非常憂心，也更加凸顯兩岸過去榮景的可貴。在這個艱難的時刻，盼望能夠善用兩黨自 2005 年連胡會以及 2015 年馬習會所累積的默契與互信，在過去開創兩岸和平、合作、交流的成功經驗上，共同為兩岸人民福祉、權益保障、社會經濟活絡、文化傳承創新，繼續奮力向前。
 
最後，再次恭喜汪主席榮膺新職，並預祝大會成功，各位嘉賓健康愉快！

關鍵字海峽論壇郝龍斌九二共識連胡會馬習會
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