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娛樂

彭佳慧街頭擁吻俊俏男　發聲明認了3月已離婚

娛樂中心／綜合報導2018/06/06 10:25
▲彭佳慧與前夫育有1子2女，離婚不搬家只是分房睡。（圖／翻攝彭佳慧臉書, 2018.06.06）
▲彭佳慧與前夫育有1子2女，離婚不搬家只是分房睡。（圖／翻攝彭佳慧臉書, 2018.06.06）

歌手彭佳慧2013年參加《我是歌手》重新翻紅，2016年更是打敗蔡健雅、張惠妹奪得人生第一座金曲歌后，事業又創高峰，卻在今年初驚傳婚變，當時彭佳慧否認傳言，近日又被媒體拍到與長相俊俏的男子約會，不但擁抱且街頭激吻，彭佳慧今（6）日一早就發出手寫聲明，證實3月與王丕仁已離婚。


▲彭佳慧認了3月已離婚。（圖／翻攝彭佳慧臉書, 2018.06.06）

彭佳慧與王丕仁育有1子2女，2006年結婚至今已12年，她在聲明稿提到，2月她放棄工作只為陪伴家人，在這之間她也與王丕仁聊過幾次，最後他們3月決定簽字離婚，離婚條件是「沒有」。彭佳慧說：「我們是孩子的爸爸媽媽，所以我們一直住在一起，睡在不同房間。」她也坦承，即使離婚依然是家人，「在家人的感情裡，我們很明白，不會有愛情的成分。」


▲彭佳慧被拍到與俊俏男子街頭擁吻。（圖／翻攝彭佳慧臉書, 2018.06.06）

彭佳慧對於被《周刊王》拍到的俊俏男子，她解釋只是朋友，雖然彼此感情上有些變化和好感，但雙方尚未更進一步，她澄清會擁抱純粹是喝多了。最後彭佳慧強調，她和王丕仁已簽字，仍然是孩子的父母，也是家人。


▲彭佳慧手寫聲明稿。（圖／彭佳慧提供 , 2018.06.06）

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