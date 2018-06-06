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中央社

OVO獲4600萬投資 闖東南亞百萬年薪獵才

中央社2018/06/06 10:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北6日電）網路電視平台OVO今天宣布獲得來自矽谷投資人領投的新台幣4600萬元資金，將用於打造跨國軟硬體入口平台，並整合資源前進東南亞市場；另將祭出百萬年薪，招募研發與行銷人才。

OVO是一家以家庭智慧平台與影音播放裝置為核心的網路科技公司，旗下OVO電視盒從小眾的科技玩家走到大眾市場，在燦坤、順發、大潤發、大同3C等通路與各大電商平台都有不錯的銷售成績。

OVO指出，此次Pre-A輪募資的策略投資人包含上櫃公司上奇科技，於台灣、香港、新加坡、馬來西亞、印尼等地設有分公司，提供雲端發行、多媒體與數位印刷解決方案的加值行銷服務，未來將以亞太加值行銷平台與雲端資源，協助OVO加速海內外市場與數位平台的發展。

為加速產品開發、強化生態合作與建立國際團隊，OVO宣布公司總部從新竹移往台北，將藉由自行研發的電視盒軟硬體平台，結合雲端、大數據與人工智慧等科技，提供網路影音、生活應用、居家物聯、精準推薦等服務。OVO同時祭出百萬年薪，擴大招募軟體研發與國際行銷人才。

OVO創辦人暨執行長吳有順說，OVO在合法正版且不燒錢補貼的前提下，營收年年成長，每個月有1000萬次的開機數，觀看時數突破2.3億小時，OVO做到了同業難以置信的成果，且取得了進軍海外的資格，要感謝用戶以及合作夥伴的肯定與支持。

吳有順表示，接下來OVO將擴大研發投入、提供用戶更好的網路電視體驗，也將加速海外市場布局，希望能盡快將台灣的研發成果推向國際。（編輯：楊凱翔）1070606

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