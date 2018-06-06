OVO獲4600萬投資 闖東南亞百萬年薪獵才

（中央社記者吳家豪台北6日電）網路電視平台OVO今天宣布獲得來自矽谷投資人領投的新台幣4600萬元資金，將用於打造跨國軟硬體入口平台，並整合資源前進東南亞市場；另將祭出百萬年薪，招募研發與行銷人才。

OVO是一家以家庭智慧平台與影音播放裝置為核心的網路科技公司，旗下OVO電視盒從小眾的科技玩家走到大眾市場，在燦坤、順發、大潤發、大同3C等通路與各大電商平台都有不錯的銷售成績。

OVO指出，此次Pre-A輪募資的策略投資人包含上櫃公司上奇科技，於台灣、香港、新加坡、馬來西亞、印尼等地設有分公司，提供雲端發行、多媒體與數位印刷解決方案的加值行銷服務，未來將以亞太加值行銷平台與雲端資源，協助OVO加速海內外市場與數位平台的發展。