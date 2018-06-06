芒種宣告盛夏到來 養生多吃補水食物

（中央社記者張茗喧台北6日電）今天是24節氣中的「芒種」，宣告夏天將近。中醫師表示，這個時節人體容易缺水，不妨多吃絲瓜、秋葵、白木耳等食物，作息改為「晚睡早起」或中午睡個午覺，都是養生的好方法。

台北市中醫師公會理事彭溫雅表示，「芒種」是個相當有農耕意象的節氣，因這時田裡的稻子已經結成種，而吐穗結實的稻子榖粒上會長出細芒，因而得名，這時天氣已經逐漸變得炎熱預告夏天即將到來，而春夏交替的梅雨季節也從芒種開始。

從中醫角度來看，天一轉熱，人體會容易缺水，中暑、水痘等熱性疾病也會愈來愈多，若想靠飲食養生，不妨多吃補水的食物，像是胡瓜、絲瓜、蘆薈、秋葵、白木耳等，少吃油炸類食物。