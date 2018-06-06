芒種宣告盛夏到來 養生多吃補水食物

（中央社記者張茗喧台北6日電）今天是24節氣中的「芒種」，宣告夏天將近。中醫師表示，這個時節人體容易缺水，不妨多吃絲瓜、秋葵、白木耳等食物，作息改為「晚睡早起」或中午睡個午覺，都是養生的好方法。
台北市中醫師公會理事彭溫雅表示，「芒種」是個相當有農耕意象的節氣，因這時田裡的稻子已經結成種，而吐穗結實的稻子榖粒上會長出細芒，因而得名，這時天氣已經逐漸變得炎熱預告夏天即將到來，而春夏交替的梅雨季節也從芒種開始。
從中醫角度來看，天一轉熱，人體會容易缺水，中暑、水痘等熱性疾病也會愈來愈多，若想靠飲食養生，不妨多吃補水的食物，像是胡瓜、絲瓜、蘆薈、秋葵、白木耳等，少吃油炸類食物。
此外，夏天許多人愛吃生魚片、醃漬小黃瓜等生冷食物，除了應注意新鮮度，也應避免身體過寒，可以搭配紫蘇、嫩薑等食物保護脾胃的陽氣，俗話說的「冬吃蘿蔔、夏吃薑」，就是這個道理。
若是實在熱到沒食慾，也可以做一些清涼的醃薑當成開胃小菜，只要將嫩薑外皮清洗、切片以後，加一些鹽巴稍微醃一下，接著加入少許的白醋和砂糖，冰進冰箱，不僅可調理脾胃，也有開胃、殺菌的效果。
想消暑的話，可以喝點冷泡茶，因茶葉在中醫是藥材的一種，可以解毒、抗氧化、抗菌等，也是一種「喝的防曬」，好處多多。
每到夏天，走在路上老是大汗淋漓，這時千萬別直接去沖冷水澡，彭溫雅說，這正是中醫名言「汗出不見濕」，因出汗時毛孔是張開的，這時若沖冷水澡，風寒、濕氣就會從毛孔跑進體內，建議擦乾身體後再洗澡，可避免手腳冰冷找上身。
至於作息方面，彭溫雅指出，夏天白天時間比較長，建議可以「晚睡早起」，或是趁著下午4時以前小睡一下，在令人心浮氣躁的炎熱夏天安寧心神，消除疲勞的效果也會特別好。（編輯：陳清芳）1070606