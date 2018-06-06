裕民每股現金股利1.2元 徐旭東：穩中求好

（中央社記者韋樞台北6日電）遠東集團旗下首場股東常會今早由裕民航運(2606)打頭陣，會中通過去年財報，每股配發現金股利新台幣1.2元。董事長徐旭東表示，裕民去年創下不錯業績，今後營運將在穩中求好。

裕民航運去年合併營收新台幣85.01億元，稅後盈餘9.99億元，每股稅後盈餘(EPS) 1.18元，會中表決通過每股配發現金股利1.2元。

徐旭東表示，裕民在去年上半年全球景氣沒有太好的情形下，完成不錯的業績，全球景氣目前正逐步恢復，可以看出今後經營相當穩定的向上走，並在穩中求好。