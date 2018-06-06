釋疑慮　陸學者籲勿擴大宣傳中國製造2025

（中央社記者周慧盈北京6日電）扶持高科技產業發展的「中國製造2025」計畫已成為北京與華府之間的敏感議題。有大陸學者認為，中國政府不應將這個10年行動指南視為國家戰略並大加宣傳，而應回歸本質。

北京師範大學經濟與工商管理學院教授鍾偉日前在社群媒體發文分析，越來越多西方國家和跨國公司擔憂「中國製造2025」將導致外資企業在中國市場處於更扭曲和艱難的市場競爭環境。

例如中美貿易爭端中，白宮於5月29日宣布，將對從中國進口的500億美元高科技產品以及與「中國製造2025」相關產品徵收25%的關稅；此外也將制定投資限制和技術出口管制措施，並可能收緊在美國從事機器人、航空和高科技製造專業的中國留學生簽證政策。