汪洋：台海形勢嚴峻複雜 想做好兩岸和平發展

他在會見中說，有朋自遠方來不亦樂乎，「高興歸高興，但不是樂而無憂啊」，台海形勢嚴峻複雜，兩岸關係的政治僵局還在持續，制度化溝通交流和協商機制已經「被迫中斷」，兩岸關係何去何從令人十分關注。

中國人民政治協商會議全國委員會主席主管對台在內的統戰事務，今天是汪洋首次與台灣政界人士會面及出席大型兩岸交流活動。

第10屆海峽論壇的論壇大會6日登場，郝龍斌率團與汪洋在廈門國際會議中心會面。會面於上午9時開始，開放約6分鐘讓媒體拍攝。

（中央社記者張淑伶廈門6日電）中國國民黨副主席郝龍斌今天與中國全國政協主席汪洋會面。汪洋說，台海形勢嚴峻複雜，兩岸關係何去何從令人關注。藉由這次會見，他想培養自己做好兩岸和平發展能力的機會。

他說，在這樣的背景下，海峽論壇仍然能如期舉辦，意義重大。這表明兩岸人民想促進和平發展、大家願意交流，「令人鼓舞」。

汪洋還表示，自己是接任前全國政協主席俞正聲的工作後，第一次出席海峽論壇，從這意義上講，「郝龍斌副主席你比我更有資格說話」。藉由聽取關於發展兩岸關係的高見，這是培養自己做好兩岸和平發展能力的機會。

郝龍斌首先表示，廣東地區台商多，汪洋擔任中共廣東省委書記時「幫台胞台商做了很多好事情」，是「台商的好朋友、老朋友」，他並恭喜汪洋擔任全國政協主席的新職。

郝龍斌主動提到「九二共識、反對台獨」，表示2008年國民黨執政後，兩岸關係是在這樣的基本共識下發展，尤其在教育和觀光方面有成績。

他也說自己擔任台北市長任內與上海舉行雙城論壇，互相合作幫忙，台北和上海都有互相借鑑學習的成果。

會面結束後，汪洋和郝龍斌將分別在第10屆海峽論壇的論壇大會上致詞。（編輯：繆宗翰）1070606