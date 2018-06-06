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台中市府設石虎告示牌　提醒車輛駕駛人小心

記者黃玿琮／台中報導2018/06/06 10:47
▲為保育石虎，台中市政府針對石虎易出沒地點設置「石虎出沒」告示牌，提醒駕駛人注意。（圖／台中市政府農業局提供2018.6.6）
▲為保育石虎，台中市政府針對石虎易出沒地點設置「石虎出沒」告示牌，提醒駕駛人注意。（圖／台中市政府農業局提供2018.6.6）

為保育台灣現存唯一的原生貓科動物石虎，台中市府除了變更花博場地，將棲地保留給石虎，並擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，首創石虎保育法制化；更進一步在石虎出沒熱點區，設置「石虎出沒」告示牌，提醒駕駛人注意。市府農業局表示，經盤點相關區域的水利、道路和交通等改善地點，將規劃「石虎遷移生態廊道」，完善石虎生態保育。

市府農業局表示，台中花博因保育石虎更改場地，獲得國際園藝生產者協會(AIPH)肯定，從「國際花博」冠名為「世界花博」，並進一步保育石虎的生態棲地，減緩受威脅的原因，市府積極擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，並已提送台中市議會審查。

石虎為保育類野生動物，全臺灣野生石虎數量可能僅存不到500隻，農業局目前已委託行政院農業委員會特有生物研究保育中心協助鑑定處理這起石虎死亡的後續事宜。農業局表示，石虎的活動範圍在淺山林區域，常與人類的活動範圍可能重疊，隨著人口的增加與道路開發，逐漸切割石虎生活棲地，包括：后里區、外埔區、東勢區、新社區、太平區及霧峰區等區域，都曾發現石虎出沒的紀錄。

為進一步加強保育石虎，市府針對石虎易出沒地點，包括后里區仁里里連結東勢區明正里的圳寮路、新社區協成里的南華街，各安裝3支石虎出沒告示牌，提醒駕駛人多加注意。農業局指出，目前石虎族群分布區域的中心為苗栗、台中、南投及彰化，台中現存的石虎數量雖然並非最多，但推斷可能是石虎棲地的遷移及交流重要通道。

為此，農業局推動石虎族群生態調查，規劃於石虎分布區域研析與現勘其重要棲地與活動廊道的潛在切割區位，盤點各區的水利、道路和交通等進行改善，並提供各相關局處做後續工程改善規劃作業。

未來市府更將以后里區為推動石虎棲地保育與友善農業的示範區，今(107)年已委託台灣石虎保育協會辦理「社區推廣石虎保育計畫」，以公館里、泰安里、廣福里和仁里里等石虎熱區為說明對象，進行社區說明會、問卷訪談、里山倡議及友善環境農作工作坊等；將石虎保育理念引入社區，提升社區參與保育的意願，以增加在地居民對石虎的認同感和榮譽感，做為淺山地區野生動物經營管理與保育的範例。

關鍵字石虎貓科保育類野生動物告示牌
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