馬克宏妙喻：和川普通電話就像香腸 別知內容好

（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他和美國總統川普（Donald Trump）等世界領袖講的電話就像香腸：不說明內容物比較好。

路透社報導，馬克宏今天和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開聯合記者會時，被問到美國有線電視新聞網（CNN）昨天的報導。報導說，馬克宏和川普上週的電話內容「很糟糕」。

馬克宏今天引用19世紀普魯士政治家俾斯麥（Ottovon Bismarck）名言，一言以蔽之地，說明他不願私下評論與世界領袖的談話內容。