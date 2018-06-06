馬克宏妙喻：和川普通電話就像香腸 別知內容好

（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他和美國總統川普（Donald Trump）等世界領袖講的電話就像香腸：不說明內容物比較好。
路透社報導，馬克宏今天和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開聯合記者會時，被問到美國有線電視新聞網（CNN）昨天的報導。報導說，馬克宏和川普上週的電話內容「很糟糕」。
馬克宏今天引用19世紀普魯士政治家俾斯麥（Ottovon Bismarck）名言，一言以蔽之地，說明他不願私下評論與世界領袖的談話內容。
馬克宏告訴記者：「如俾斯麥所言，要是解釋香腸的製作過程，大家可能就不吃了。」
「我喜歡讓大家看到餐點做好的樣子，但我可不認為，實況報導廚房的狀況，會讓人食指大動。」
馬克宏還說：「你可以去問發表評論的人，但在巴黎這裡，我們不會評論對話過程，或談論對話氣氛是熱烈、冷淡、溫馨，還是糟糕。我們只是向前走，做事情。」
上週公布的馬克宏和川普通話內容顯示，40歲的馬克宏告訴川普，對美國盟邦的出口商品課徵關稅，不僅「違法」，也是「錯誤」。
白宮公布較簡短的通話內容，則只說兩人對話著重貿易和移民，並未多做闡釋。
美國有線電視新聞網引述不具名消息人士報導：「馬克宏認為，以兩國關係，他可以說出心裡話，但川普受不了被那樣批評。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1070606