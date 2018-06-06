NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈吳彥霆家屬抵現場招魂　父鞠躬淚謝嘉市府推無菸　邀恐龍一起震撼反菸8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

馬克宏妙喻：和川普通電話就像香腸 別知內容好

中央社2018/06/06 10:32
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他和美國總統川普（Donald Trump）等世界領袖講的電話就像香腸：不說明內容物比較好。

路透社報導，馬克宏今天和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開聯合記者會時，被問到美國有線電視新聞網（CNN）昨天的報導。報導說，馬克宏和川普上週的電話內容「很糟糕」。

馬克宏今天引用19世紀普魯士政治家俾斯麥（Ottovon Bismarck）名言，一言以蔽之地，說明他不願私下評論與世界領袖的談話內容。

馬克宏告訴記者：「如俾斯麥所言，要是解釋香腸的製作過程，大家可能就不吃了。」

「我喜歡讓大家看到餐點做好的樣子，但我可不認為，實況報導廚房的狀況，會讓人食指大動。」

馬克宏還說：「你可以去問發表評論的人，但在巴黎這裡，我們不會評論對話過程，或談論對話氣氛是熱烈、冷淡、溫馨，還是糟糕。我們只是向前走，做事情。」

上週公布的馬克宏和川普通話內容顯示，40歲的馬克宏告訴川普，對美國盟邦的出口商品課徵關稅，不僅「違法」，也是「錯誤」。

白宮公布較簡短的通話內容，則只說兩人對話著重貿易和移民，並未多做闡釋。

美國有線電視新聞網引述不具名消息人士報導：「馬克宏認為，以兩國關係，他可以說出心裡話，但川普受不了被那樣批評。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1070606

釋疑慮　陸學者籲勿擴大宣傳...吳彥霆父親抵五分山招魂 向...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan