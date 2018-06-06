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陸客不來台　業者瞄準隔壁3000萬名遊客大國

今日觀點2018/06/06 10:15
陸客不來台　業者瞄準隔壁3000萬名遊客大國（圖／今日觀點）
陸客不來台　業者瞄準隔壁3000萬名遊客大國（圖／今日觀點）

去（2017）年陸客來台人數大減近 80 萬，讓台灣觀光營收少了約400億元，預估今年狀況也不會太好，業者紛紛將目標轉朝東南亞市場開發。不過，最近國內業者都將矛頭指向另一個新市場，就是遊客消費力強，且每年有3000萬嬌客出國旅遊的俄羅斯。

據了解，俄羅斯是全球「出國旅遊」人口排名第9多的國家，即便2014年一度受到歐美國家經濟制裁，導致俄國經濟不佳、盧布貶值，仍有3000多萬名俄羅斯人出國，且消費力完全不輸給東南亞遊客。

業者表示，不只出國旅遊人口多，俄羅斯人旅遊時間相當長，平均落在8到15天，長程旅遊意味著消費力強，特別是俄國的中上階級消費力在全球排名第9。這也讓國內業者瞄準俄羅斯，希望能補上陸客流失缺口。

「俄羅斯遊客會想來台灣嗎？」國內飯店業者指出，俄國冬季長達8個月，氣溫往往都在零下20度，相較俄國溫暖的台灣，不但有當地人喜歡的海灘、高山綠地，美食與治安也比其他國家良好，台灣的觀光旅遊業想打入俄國市場，相對比其他國家容易。

遠赴俄國參展搶錢

其實，為了爭取俄羅斯遊客龐大商機，早在陸客減少來台前，國內就有飯店業者遠赴莫斯科、海嵾威等地，參加各種旅展，其中最積極的莫過於圓山飯店。該飯店董事長張學舜就表示，在台俄兩地業者推廣下，絕對有機會能解決台灣目前觀光、飯店業蕭條的窘境。

圓山
▲台灣氣候、美食、治安佔盡俄羅斯喜愛的觀光優勢，拓展市場極具優勢。（圖／圓山飯店提供）

據了解，台灣業者曾多次前往莫斯科參加旅展，不過推廣力度並不大，今年3月業者一度集合資源到莫斯科參展，5月更到從未跨足的海嵾威參展。為此，圓山飯店也特別將文宣影片全數翻譯成俄文，甚至在現場請俄羅斯導遊和翻譯人士幫忙介紹台灣，比起過去只是找工讀生發發傳單，已投入了更多資源。

「雖然我們自認準備充分，但光是澳門的參展攤位，就比台灣大4倍，比我們規模大10倍的國家也不少，台灣業者明年一定會在加強力道，因為唯有空間夠大，才能在俄羅斯旅客前完整呈現台灣的好。」圓山飯店總經理楊守毅說。

雖然楊毅守認為台灣業者的推廣力道還不足，但也有實質收獲。

例如在3月莫斯科展後，在當地擁有2,500家合作旅行社的Quinta tour，就對台灣旅遊行程釋出高度興趣，並安排兩個10多人的踩線團，預計10月登台；5月的海嵾威上，楊守毅也邀請到兩個由旅遊業者、媒體和部落客組成的踩線團來台。

俄羅斯台商協會會長張碧玉也表示，目前莫斯科觀光業都在討論台灣與積極參展的圓山飯店，這也帶給國內業者十足信心，並期待能加速開拓俄羅斯市場。

楊守毅
▲楊守毅認為台灣已具備許多俄語人才，觀光旅遊業界應及早做好迎戰準備。（圖／記者吳文勝攝）

業者下功夫吸引俄國遊客

為了取得這塊新市場，國內業者也針對俄羅斯遊客的習慣進行分析與調查。

楊守毅表示，俄羅斯人除了對台灣美食相當喜愛外，他還分析，俄羅斯人就像是「西方人中的亞洲人」，個性十分內斂，對於不熟的人事物，往往保持一定的距離和禮貌，直到真的交心後才會成為朋友。

因此，他建議政府應出面協助業者，先瞭解俄羅斯人喜好、習性，才能讓這群嬌客訪台時有賓至如歸的感覺。其中，最重要的就是「語言」，因為俄羅斯人基本上不講英文，因此台灣必需準備足夠的俄語導遊服務。

許多人都懷疑，「台灣懂俄語的人夠多嗎？夠服務俄國人嗎？」楊守毅表示，目前台灣有三所大學開設俄語系，過往至今已儲備相當多俄語人才，只是畢業生往往「學非所用」，假設業者順利開拓俄羅斯市場，就能為畢業生創造就業機會，人力市場與學校教育達到正循環下，人才應該沒有問題。

圓山游泳池
▲簽證問題將會影響俄羅斯來台意願，張學順和楊守毅判政府能解決此問題。（圖／圓山飯店提供）

簽證問題有待政府協助

相較於語言限制，俄國人來台目前最根本、最急著解決的問題，其實是簽證。

根據2016年統計資料顯示，俄羅斯前往大陸的旅客有167萬人、泰國134萬人，越南57萬人…，觀光腳印幾乎跑遍全亞洲。但台灣的俄國遊客，卻只有9000多人。

業者直言，俄國人前往亞洲其他國家觀光比台灣多的原因，主要在「簽證」問題上。目前俄羅斯人來台，除了需要財力證明外或邀請函外，還有嚴格的簽證限制，例如俄羅斯西部民眾，等候來台簽證作業時間需要約2周；俄羅斯東部要4周左右。

但從俄羅斯人的旅遊習慣來分析，他們決定旅遊目的地的時間極短，往往這周決定、下周就出發，台灣簽證的限制對俄國人來說極為不便，也大大削弱了來台吸引力。

還有人認為，「台俄之間沒有直航班機」可能會影響俄國人登台的意願，但業者並不這麼認為。

楊守毅表示，台俄如果能直飛增加便利性，當然最好，不過俄國旅客出遊時間長，至少都是10到15天，因此只要轉機過程不要太麻煩，他們並不會太在意是否直航。張學舜也認為，航線問題需要技術與時間來克服，未來如果能順利增加俄羅斯來台旅客，台俄直飛的問題便會迎刃而解。

 

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