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足球／《敢夢者：最後一擊　陳昌源》紀錄片預告發佈

體育中心／綜合報導2018/06/06 10:49
▲「這是我人生中最後一場比賽，為了上場，我願意付出一切」- 陳昌源（Xavier Chen）（圖／主辦單位提供）
▲「這是我人生中最後一場比賽，為了上場，我願意付出一切」- 陳昌源（Xavier Chen）（圖／主辦單位提供）

「敢夢者：最後一擊 陳昌源」（DREAMERS : LAST SHOT XAVIER CHEN）是夏維耶從歐洲職業足壇退役後，將人生最後一場比賽，獻給台灣的運動紀錄片。預告片今日在電影臉書粉絲頁上首度曝光， 夏維耶在片中說到「這是我人生中最後一場比賽，為了上場，我願意付出一切」，展現出這位中華隊英雄為台灣奉獻的無私性格。

預告片中，呈現了夏維耶面對舊傷復發與女兒剛出生，決定在職業賽場上退休的同時，卻毅然決然答應中華隊徵招，為台灣爭奪亞洲杯會內賽的最後晉級機會，在主場出戰巴林前，所面對的一連串抉擇；此外更紀錄下台灣足球英雄在面對最後一役前，如何背負著華人姓氏，在歐洲頂級足球聯賽上征戰的真實故事。

預告更進一步揭露，夏維耶為了出戰巴林，面對左腳舊傷，甚至需要在比賽中打止痛針，也要堅持上場…等，過去不為媒體與球迷所知的背後故事，令所有中華隊球迷為之動容。

夏維耶在去年10月10日為中華隊效力巴林賽後，旋即宣布退役，並於隔日返回比利時；此次電影發佈，電影團隊特別邀請夏維耶於世界杯前夕6月8號（週五）晚間返台，6月11日將參與電影發布記者會及全球首映，預計6月14日世界杯開幕當天，也將受邀前往職棒開球。

所有台灣球迷千萬不要有機會目睹球星偶像風采，並讓台灣有機會當面感謝這位足球英雄對於中華隊的貢獻。進一步夏維耶返台完整行程及電影發佈訊息，可前往《敢夢者：最後一擊 陳昌源》電影粉絲專：https://www.facebook.com/DreamersXavierChen

關鍵字陳昌源夏維耶中華男足敢夢者：最後一擊 陳昌源紀錄片
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