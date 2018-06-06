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中央社

2020年AI建功 研調估創造230萬個工作機會

中央社2018/06/06 10:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北6日電）人工智慧被譽為未來十年最具突破性的創新技術類別，研調機構預估，2020年人工智慧將成為新工作機會的主要來源，企業導入人工智慧將創造230萬個工作機會。

國際研究暨顧問機構Gartner調查指出，根據人工智慧技術成熟曲線，有86%的人工智慧技術尚未進入「泡沫破裂低谷期（Trough of Disillusionment）」（即成熟期的起點），包括預測分析、認知專家顧問與虛擬客戶助理等，朝向更實際穩定的應用邁進。

同時Gartner也預測，在短期內，也就是2022年時，54%的人工智慧技術應用尚未達到技術成熟期，無法進入主流市場，但長期來看有85%的人工智慧技術將為產業帶來巨大變革轉型，並提供高收益及商業價值。

Gartner研究副總裁蔡惠芬（Tracy Tsai）表示，運算能力與資料數量的快速成長，加上深度神經網路（DNN）技術獲得空前的研究成果，讓人工智慧被譽為未來十年最具突破性的創新技術類別；而在接下來的5年間，可看到許多相關技術從過熱的市場巔峰退下，回歸理性和本質，為邁入主流市場應用奠基。

Gartner預測到2020年時，至少4成的人會與以人為中心設計的科技進行互動，以人為中心設計的使用界面，機器可以理解人類自然語言判斷意圖，因此投入在人類如何學習使用科技來操作的資源也將大幅降低；此外，95%的影片或影像內容將不再由人工審閱，而是交由機器判讀、提供不同等級的自動化分析。

同樣於2020年，Gartner預測，在新的人工智慧專案中採用認知人因工程（cognitive ergonomics）或系統設計的企業，將獲得比其他企業高出4倍的成功率；而在2020年人工智慧也將成為新工作機會的主要來源，相較於取代的180萬個工作，企業導入人工智慧將創造230萬個工作機會。

此外，Gartner也預測在2021年人工智慧將實現2.9兆的商業價值及相當於62億小時的生產力。其中人工智慧所創造的商業價值可分為三類，包括提升營運效率和品質、改善顧客體驗、開創新的商業模式和營收。（編輯：蘇志宗）1070606

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