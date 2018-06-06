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工商快訊

廣編／響應「世界環境日」關渡自然公園與滙豐一同淨溪

本報訊2018/06/06 11:03
▲滙豐志工與工作人員一同和淨溪成果合照，完成減塑愛地球的一日任務。（圖／關渡自然公園提供）
▲滙豐志工與工作人員一同和淨溪成果合照，完成減塑愛地球的一日任務。（圖／關渡自然公園提供）

今年6月5日「世界環境日」以「Beat Plastic Pollution」塑戰速決為題，向世界呼籲齊心對抗一次性塑料的汙染問題。關渡自然公園與滙豐(台灣)商業銀行在環境日前夕（6月2日），以「淨水敬坔、讓愛傳遞」進行淨溪行動與水資源教育體驗，一同投入減塑救地球，讓城市環境變更好。

此次關渡自然公園與滙豐(台灣)商業銀行串聯，以「Make the City Better」理念讓滙豐200位親子志工組成淨溪行動工作隊，現地撿拾淡水河內的關渡自然公園灘地以及周圍溪流區域的廢棄物，透過闖關遊戲了解水的特性與友善環境的學習，藉由淨溪活動促使參與者瞭解關渡自然公園和溪流河川的關係。整體活動規劃友善飲食、友善學習、友善行動、友善土地四大理念，透過體驗學習之外，能融入於飲食落實至生活當中，選擇當季的食物，實踐對環境好的行動，珍惜滋養生命的土地。

以「水資源」為主題，闖關遊戲共分為六個關卡。第一關「水的奇妙旅程」，運用擲骰蓋章方式，了解水存在的型態。第二關「水的小實驗」，認識物理反應中水的表面張力與浮力並動手做實驗。第三關「眼明手快做分類」，現地將垃圾進行可回收與不可回收的分類，正確處理垃圾回收。第四關「濃騎士」，化身都市規劃師，了解建物產生廢水及汙水處理問題。第五關「你比我猜玩濕地」，透過猜拳遊戲認識濕地三要素(水、土、草)。第六關「小丸子濃湯」，透過觀察了解塑膠微粒對生物環境造成的危害。

關渡自然公園致力於濕地保育外，也充分運用環境教育讓更多孩子能認識濕地、了解濕地的重要性，透過不同體驗方式將知識帶進生活，從2013年由滙豐(台灣)商業銀行贊助推動「水資源教學網絡計畫」起，引入國際水資源教育課程，持續舉辦多場培訓工作坊，巡迴全台深入到校園推廣水的重要性。此外，亦與滙豐（台灣）商業銀行合作推出水資源教育課程教學手冊，致力於培育在地水資源種子教師。

在世界環境日這天「臺灣水資源環境教育課程簡要指引第二版」手冊同步上架，七大教案主題，共30個案例分享。

更多內容請上www.gd-park.org.tw/page/3913

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