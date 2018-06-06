美國專利件數百大排名 清大全球23全台第1

清華大學校長賀陳弘指出，全球有5萬多所大學，清華能在取得專利項目名列前茅，顯示師生的原創性知識對人類社會及未來產業的貢獻度，也是縮短學用落差的極佳表現。

清華大學今天發布新聞稿表示，美國發明家學院和智慧產權人協會昨晚公布全球大學及學術機構2017年獲美國專利核准件數的百大排名，清華大學比去年進步2名，在全球排名第23位，勝過東京大學、首爾大學等名校，全台大學中排名第1。

（中央社記者許秩維台北6日電）清華大學今天表示，美國發明家學院和智慧產權人協會公布去年獲美國專利核准件數的百大排名，清華大學全球排名第23位，在全台大學中排名第1。

根據校方資料顯示，清華自2014年起，已連續4年在美國專利百大評比中排名為全台第1，2017年獲美國核准專利有87項，若再加上於台灣、中國大陸、加拿大、韓國獲得的專利，共有230項。

清華大學研發長曾繁根分析，清華大學在生醫領域的專利特別多，主因是除了生科院師生外，化學、化工、材料、電機等理工領域的教授也積極跨足生醫領域，估計全校有1/4教授參與生醫相關研究；而清華也是全台第一個創立材料系的大學，去年在材料化工領域也獲得54項專利。

但曾繁根也坦言，申請及維護專利所費不貲，清華每年投入專利申請及維護的費用高達近新台幣5000萬元，為鼓勵老師申請專利，對新申請的專利補助比率較高，老師初期只要自付10%；但若要維持5或10年以上專利，老師自付比率就得提高，因此也鼓勵老師儘量在5年內將專利售出或技轉。

為協助清華的教師售出專利，清華大學去年也加入國際產學聯盟。曾繁根表示，清華從產業界請來5位專家，主動出擊，把好的專利介紹給廠商，且每位產業專家配有2位轉譯人員協助雙向溝通，把師生的專利轉譯給產業界，也協助產業界盤點值得投資的專利。（編輯：李錫璋）1070606