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扯！看護嬉鬧跳舞曝患者隱私　護理之家一句話氣炸網友

生活中心／新竹報導2018/06/06 11:24
▲新竹一家護理之家被爆出看護照護患者時嬉鬧拍影片，還曝光患者身體部位，挨轟不尊重患者隱私。（圖／翻攝自「爆料公社」）
▲新竹一家護理之家被爆出看護照護患者時嬉鬧拍影片，還曝光患者身體部位，挨轟不尊重患者隱私。（圖／翻攝自「爆料公社」）

這樣照顧患者對嗎？新竹一家護理之家被爆出有兩名外籍看護，替患者倒牛奶、換尿布時，邊跳舞嘻笑拍攝影片，還讓患者胸部及臀部入鏡，畫面曝光引發網友撻伐，而護理之家第一時間回應「不知道會被大家看到」，更是氣炸眾多網友！

有網友在臉書「爆料公社」貼出多段影片，只見兩名看護在照護患者時，邊整理棉被邊跳舞比 YA ，替患者換尿布時更直接抽出尿布往一旁丟，再拿著新尿布跳舞，甚至手拿鼻胃管倒牛奶時，邊倒邊扭動、大笑，玩得不亦樂乎，完全不顧一旁患者胸、臀都已入鏡，繼續開心玩樂。


▲被爆料的護理之家第一時間出面說明，其說法及態度令眾多網友火大無法接受。（圖／翻攝自「爆料公社」）

影片內容讓眾多網友看傻眼，紛紛表示「她們到底在想什麼？感覺很沒有道德心」、「把無聊當有趣，太自私了，妳們如果老了這樣被對待，妳們要嗎！」「餵食出問題妳就大條了，真的是夠了哦！」「不能把自己的快樂建築在別人上面」，怒轟兩名看護這樣太危險，根本不尊重患者隱私。

隨後，被爆料的護理之家也在第一時間做出回應，卻僅回答「經了解為外籍妹妹試玩 Tik Tok （抖音）軟體，不知道這樣會被大家看到，已經告誡其嚴重性～」還要大家「不要再轉傳」，表示是該名家屬自請的外籍看護在與機構看護開玩笑，一番說法更添網友怒火，痛批看護之家未盡管理之責、態度敷衍。


▲被爆料的護理之家隔了數小時才發布道歉聲明。（圖／翻攝自護理之家臉書）

直到影片發布後數小時，看護之家才在臉書專頁做出回應，對此事表示抱歉、感謝大家指正，已於第一時間向相關人員了解實際狀況，坦承人員確實未尊重患者隱私、違反規定，機構深切反省並會再加強管理，對失職人員做必要懲處、杜絕相關事件再次發生，爾後也將持續加強人員教育管理。

關鍵字看護患者隱私跳舞護理之家抖音
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