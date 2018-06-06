美國商會：再生能源轉型過快將造成成本壓力

（中央社記者潘姿羽台北6日電）台北市美國商會今天發表2018台灣白皮書，特別指出希望政府確保電力供應穩定且具有成本競爭力，直指雖然贊同再生能源，但若轉型過快，會大幅提升能源的成本壓力。

台北市美國商會指出，台灣政府朝向2025年非核家園的目標努力，並希望同時做到大幅減碳，然而若要現在與未來的製造業投資者有信心在台灣實現重大投資案，政府必須提供詳細的能源政策發展計畫，確保各種突發事件發生時，有完善配套可因應。

台北市美國商會能源委員會認為，台灣正進入一個能源供應成本與可靠性逐漸出現不確定性的時期，委員會雖然支持風力與太陽能等再生能源開發，但從其他市場發展的經驗指出，過快轉型採用大量再生能源，會大幅提升能源的成本壓力，這不只是產業用電大戶關注的課題，也會對台灣吸引國內或國外製造業投資產生負面影響。