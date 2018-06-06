美國商會白皮書 肯定台灣政府進步非比尋常

（中央社記者潘姿羽台北6日電）台北市美國商會今天發表2018台灣白皮書，除了給予建議，也肯定台灣政府尋求解決方案的態度，直指2017年白皮書的建議獲得解決以及有良好進展的數量均是歷年最佳。

美國商會今天表示，在2017台灣白皮書列出的83項議題當中，各委員會認為有11項已經獲得解決，是商會自2004年開始追蹤議題進展以來，議題解決最多項的一年，同時也有21項被認為「有良好進展」，數量創下新高。

美國商會指出，相較2016年白皮書所列的80項議題中，沒有一個完全獲得解決，且只有8項有良好進展，「今年的進步非比尋常」。