小燈泡父求判兇死刑　隋棠贊同：這人回到社會我無法想像

2016年台灣發生街頭隨機殺人事件，女童「小燈泡」不幸喪命，高院5日進行二審，小燈泡的父親劉大經首度要求，判被告王景玉死刑，並強調「不該將社會大眾，置於被剝奪生命權的風險中」，女星隋棠也表示贊同小燈泡父親的決定，「如果，這個人有再回到這個社會的可能性，我無法想像。」



▲發生「小燈泡事件」後隋棠在街上聽到身旁腳步聲，都會提高警覺心。（圖／翻攝隋棠臉書, 2018.06.06）

隋棠昨（5）日在臉書上分享小燈泡父親的貼文，結婚3年育有一對兒女的她，在看到隨機殺人事件後，「每一次帶著孩子走在路上，只要一聽見有腳步聲，或任何可疑的聲音靠近，我必定防衛性的回頭確認來者可善？」她認為，此次事件，也讓全台灣的父母都留下深深的傷口，和無法抹滅的陰影。



▲隋棠與老公Tony結婚3年，育有一對兒女。（圖／翻攝隋棠臉書, 2018.06.06）

小燈泡父親出庭時說過，「維護了犯罪者的人權，卻極可能將社會大眾置於被剝奪下一個無辜生命生命權的風險之上，這對人權不也是一種嚴重的戕害。」隋棠也表示認同，身為母親，她能理解家屬的心情，也希望社會上不要再有類似事件發生。



▲隋棠臉書全文。（圖／翻攝隋棠臉書, 2018.06.06）