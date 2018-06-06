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政治

「架起橋梁」首屆兩岸青年創新創業論壇在北京舉行

記者陳弘志／綜合報導2018/06/06 11:46
▲首屆「兩岸青年創業創新論壇」5 日在北京亞洲大酒店舉行。（圖／中國開發性金融促進會、兩岸暨跨境創新創業交流協會提供 )
▲首屆「兩岸青年創業創新論壇」5 日在北京亞洲大酒店舉行。（圖／中國開發性金融促進會、兩岸暨跨境創新創業交流協會提供 )

為讓台灣青創者更加了解大陸市場，由中國開發性金融促進會、兩岸暨跨境創新創業交流協會主辦的首屆「兩岸青年創業創新論壇」5 日在北京亞洲大酒店舉行。這次論壇以「兩岸青年攜手、共創美好未來」為主題，共吸引超過百名台灣青創代表參加，並有 11 組優秀的台灣青年創業家參與，包括電商、物流、房務系統、餐飲、糕點等產業，展現創業成果和爭取投資者投資。主辦單位隨後也簽署合作協議，未來將協助台灣青年創業者在「資訊、資金及資源」上對接。

第 12 屆全國政協副主席、中國開發性金融促進會會長陳元指出，青年代表未來，呼籲兩岸青年把握兩岸時代發展的潮流，掌握契機，他也提到「惠台 31 條」充分深化兩岸經濟合作的機會，提供更加廣闊的空間，兩岸青年創新創業交流更應該打開視野，共同為復興中華文化做出貢獻。

國民黨中央委員連勝文也以協會首席顧問身分受邀致詞。連勝文表示，台灣政府一些錯誤的政策，讓經濟陷入困境。對許多台灣的青年創業者來說，大陸市場之龐大，產業結構之複雜，本身就是一種挑戰。換言之，對於許多台灣青創者而言，大家都了解大陸市場對企業發展的重要性，但來到這裡後，有時會有不得其門而入的感覺，甚至產生挫折。

「因此我們認為，若能夠在大陸找到好的合作夥伴，不僅提供資金，而且還能夠提供有關本地市場的重要訊息及經驗，這才是台灣青年創業者在大陸成功的關鍵」。連勝文說，這也是為什麼要透過一個百分之百分非營利的公益平台，來舉辦這樣一個兩岸創新創業者與投資人對接的大型活動。

連勝文說，2014 年他曾提出要為台灣年輕人「架起橋梁、走向全世界」這個理念，他希望能夠幫台灣的年輕人，架起一座通往全世界的橋梁，而這個世界當中，很重要的一部分就是中國大陸。他也希望透過這樣的合作機制，才能創造兩岸雙贏的局面，同時產生認同感。

兩岸暨跨境創新創業交流協會理事長簡榮宗說，台灣的創業者有好的想法、項目，但可能受限台灣市場較小，或資金較不充沛，而沒有機會擴大，雙創協會希望協助台灣的青年企業家走出去，到大陸或東盟，歐美等地跨境發展，對接當地的資訊、資金及資源。雙創協會今年 1 月在台北市成立，至今已有 200 名創業的企業加入，可見台灣的青創實力及衝勁是很令人期待的。

簡榮宗表示，此次論壇內容圍繞著惠台 31 項政策、台商的轉型升級、互聯網金融以及文化創意，相信一定可以帶給與會的青創企業家滿滿收穫。

論壇邀請開促會副會長兼祕書長郭明社、清華五道口金融學院院長助理田軒教授、國家開發銀行法律事務局處長李啟迪、奇想創造董事長謝榮雅等專家學者，就目前青創投資環境演講。雙創協會也分別與開促會、天使百人會基金及瀛和律師機構簽署戰略合作協議，共同為台灣青創「找出路」。

包括小米科技前財務長喻銘鐸、方道文山流執行長方文山、國民黨中常委李德維、曾文培、徐弘庭等人都參與論壇。下午則邀請開促會及中關村的「天使百人會」擔任評審，協助台灣青創代表找到更多機會，論壇並安排團員參訪小米科技、愛奇藝、英雄互娛等知名企業。

關鍵字兩岸連勝文兩岸青年創新創業論壇
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