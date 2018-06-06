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政治

媒體民調墊底？姚文智團隊：「三強鼎立已成形」難棄保

編輯中心／綜合報導2018/06/06 11:34
▲根據媒體最新民調顯示，民進黨台北市長參選人姚文智的民調一直未見起色，並在三組參選人中墊底。姚文智團隊則回應「三強鼎立」已經形成，棄保效應在這次選舉難以發酵。（圖／NOWnews資料照）
▲根據媒體最新民調顯示，民進黨台北市長參選人姚文智的民調一直未見起色，並在三組參選人中墊底。姚文智團隊則回應「三強鼎立」已經形成，棄保效應在這次選舉難以發酵。（圖／NOWnews資料照）

媒體最新民調顯示，民進黨台北市長參選人姚文智的民調支持度墊底。姚文智競選總幹事阮昭雄回應，民調的內容看看就好，並認為，柯文哲、丁守中與姚文智三強鼎立已經成形，棄保效應在這一次的選舉難以發酵。

根據旺旺中時媒體集團最新民調， 2018 台北市長選舉，國民黨台北市長參選人丁守中目前獲得 40.2% 的支持度，領先柯文哲的 34.7% ，姚文智則是 12.2% 。

對這項結果，姚文智競選執行總幹事阮昭雄批評，這樣的民調邏輯不通，內容參考就好，並認為，這只是選舉期間的一份民調，選到最後還有很多份民調，相信民進黨的步伐一致，之後也有許多市議員會在基層舉辦聯合座談，透過這樣的方式，相信會有更多選民支持姚文智。

阮昭雄接著分析，「棄保效應」在這次選舉難以發酵，因為三組候選人的實力相當，而這也是民進黨在完全執政後，第一次在首都提名，相信完全執政的執政黨，不會讓自己的候選人孤立無援。

至於外界關心姚文智競選團隊的組成，阮昭雄表示還在洽談當中，並點名立委吳思瑤、政委張景森等，都是心目中的人選，不過張景森還有政務要處理，因此可能是以提供選舉策略與方法為主，假如要進入競選總部掛上明確的職務，仍然要與對方商量。

至於台北農產運銷公司總經理吳音寧近期事件是否影響到選舉，阮昭雄認為，如同先前姚文智所提出的，不要再消費吳音寧，因為許多事並不是眼前所看到的一回事，應該還給吳音寧一個公道。


▲台北市長擬參選人（左起）姚文智、丁守中、柯文哲。（合成圖／NOWnews資料照）

關鍵字台北市長柯文哲姚文智丁守中阮昭雄棄保效應
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