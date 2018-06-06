嘉市府推無菸　邀恐龍一起震撼反菸

嘉義市政府為響應531世界無菸日、63禁菸節等節日，本(6)月份起將陸續舉辦「無菸六月天」的菸害防制系列活動，今(6)日上午在民族國小啟動「恐龍家族不噴菸-健康每一天」-無菸家庭推廣宣導。

嘉義市政府表示，凡本市各幼兒園、國民小學的學生，自即日起到30日止，須於「同意書查檢表」上完成7天的家中無菸害紀錄，就可以參加嘉義文化創意產業園區「恐龍夢公園」的免費入場券抽獎活動(限量500份)，將於7月9日公開抽獎，得獎名單於7月13日公告於嘉義市政府衛生局的網站。