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嘉市府推無菸　邀恐龍一起震撼反菸

記者郭政隆、陳鐘聲／嘉義報導2018/06/06 11:53
▲嘉義市政府賴明煌秘書長(左)帶領學童們一起推無菸。（圖／嘉義市政府提供 , 2018.06.06）
▲嘉義市政府賴明煌秘書長(左)帶領學童們一起推無菸。（圖／嘉義市政府提供 , 2018.06.06）

嘉義市政府為響應531世界無菸日、63禁菸節等節日，本(6)月份起將陸續舉辦「無菸六月天」的菸害防制系列活動，今(6)日上午在民族國小啟動「恐龍家族不噴菸-健康每一天」-無菸家庭推廣宣導。

嘉義市政府表示，凡本市各幼兒園、國民小學的學生，自即日起到30日止，須於「同意書查檢表」上完成7天的家中無菸害紀錄，就可以參加嘉義文化創意產業園區「恐龍夢公園」的免費入場券抽獎活動(限量500份)，將於7月9日公開抽獎，得獎名單於7月13日公告於嘉義市政府衛生局的網站。

嘉義市政府秘書長賴明煌、衛生局祕書莊美如、民族國小校長查顯良等人，與巨大的恐龍及2隻小恐龍手持反菸標語，一起浩浩蕩蕩進入民族國小活動中心，市府以「恐龍家族不噴菸-健康每一天」為主題，顛覆生硬傳統式的宣導模式，進行菸害「震撼」教育，讓孩子成為無菸家庭小推手，提醒成人重視孩童健康而一起反菸。

賴明煌指出，以往經常誤以為，只有吸菸者正在吸菸時旁人所吸入的菸，才會對身體造成傷害，或認為只要打開窗戶吸菸、不在孩子或家人面前吸菸就不會造成傷害，但是世界衛生組織統計，與吸菸者同住，得到肺癌的機會比一般民眾高出20%-30%，長期生活在二手菸環境中的兒童，甚至會因而加重發生幼兒氣喘、支氣管炎等疾病。

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

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