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中央社

小燈泡案 社家署：3年內設154處社福中心

中央社2018/06/06 11:21
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北6日電）衛生福利部社家署今天表示，「強化社會安全網計畫」中，規劃以每15萬人口設置一處社會福利服務中心，預計在107年至109年3年內布建154處中心，讓民眾可以就近尋求協助。

台灣高等法院昨天審理小燈泡案，小燈泡母親王婉諭當庭表示，總統案發後曾說「這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來。」但她不清楚兩年來國家做了什麼努力、兌現多少承諾。

對此，衛福部社會及家庭署今天發出新聞稿表示，「強化社會安全網計畫」，預計增加第一線服務社工人力至109年止達3021名，並逐年增加相關經費，從107到109年3年總經費共新台幣68億多元。

「強化社會安全網計畫」將以往以「個人」或「議題」為介入焦點，轉為「以家庭為中心」的新思維，建構「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務模式，採取「風險預防」、「單一窗口」及「整合服務」原則，依照個別家庭不同的風險程度與需求，統籌各領域的服務導入。

社家署也說，在「強化社會安全網計畫」中，也規劃以每15萬人口設置1處社會福利服務中心，預計在107年至109年3年內布建154處中心，讓民眾可以就近尋求協助。

社家署指出，針對類似的個案或家庭，將透過社會福利服務中心進行整合性評估，依個案或家庭需求提供社區資源及串連相關服務體系，確保有需求的民眾不會被漏接。

社家署表示，另外為了集中受理保護服務及高風險家庭通報，也規劃設置集中受理通報與派案機制，以整合式篩案評估指標判斷通報案件風險程度，分級分類分流處理。

社家署指出，強化社會安全網計畫的推動，不只是衛生福利部衛政與社政的整合，另外也整合內政部、教育部與勞動部等服務體系。

藉由跨部會共同合作，進行網絡體系間的有效整合與銜接，同時運用社會安全網個案管理系統，進行跨資訊系統資料介接，蒐集完整的家庭風險資訊以及早辨識，積極啟動前端預防工作，避免發生憾事。（編輯：陳清芳）1060606

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