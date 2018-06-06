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中央社

舒眠治療要小心 專家：過量恐致死

中央社2018/06/06 11:20
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北6日電）坊間診所常見「舒眠健檢」，讓民眾躍躍欲試，但專家提醒，所謂的舒眠健檢使用的是俗稱牛奶針的丙泊酚（Propofol），只要不小心過量，很容易導致病患進入深度鎮靜或全身麻醉的狀態，甚至致人於死。

衛生福利部食品藥物管理署今天舉行「舒眠或麻醉？您需要瞭解的事」記者會，會中食藥署管制藥品組長蔡文瑛說，坊間常見的舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等的舒眠一詞，使用的藥品其實就是俗稱「牛奶針」的丙泊酚（Propofol）。

蔡文瑛表示，丙泊酚是具有醫療用途的麻醉劑，以靜脈注射的方式用於全身麻醉，或是使用人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查作為鎮靜使用。

由於過去曾經發生多起濫用丙泊酚導致發生意外，包含美國流行音樂天王巨星麥可傑克森（MichaelJackson）也是因為濫用丙泊酚致死等，食藥署104年就將丙泊酚納入第4級管制藥品及第4級毒品。

蔡文瑛說，根據食藥署統計，從列管以來，全台使用丙泊酚的機構家數由104年的1149家，增至106年的1746家，其中又以牙醫診所增幅最大。

童綜合醫院副院長廖文進說，舒眠健檢不是睡一覺就好，它本身是有危險性的。

廖文進說，丙泊酚的劑量很難拿捏，只要一不小心過量，病患很容易從中度鎮靜進入深度鎮靜或全身麻醉的狀態，這時若是沒有適當處置，就很容易造成病患死亡。

廖文進強調，丙泊酚很容易造成病患出現呼吸抑制或血壓降低的狀況，如果這時有專業的麻醉醫療人員或者是有受過訓練的醫護人員，就可以控制，讓病患不會發生意外，但一般診所可能較無法處理。

廖文進提醒，民眾到坊間診所進行相關的「舒眠」治療時，一定要找有配置麻醉專科醫生或可以出示相關訓練證明的醫護人員的診所，避免意外發生。（編輯：李錫璋）1070606

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